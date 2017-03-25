В "Час Земли" в Твери погаснет подсветка городских объектов

25 марта город Тверь присоединится к всемирной акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30, в соответствии с условиями акции, погаснет подсветка на некоторых городских объектах, сообщает МУП "Тверьгорэлектро".

На час перестанут подсвечивать Собор Вознесения Господня на пересечении улицы Советской и Тверского проспекта, памятник князю Михаилу Тверскому на Советской площади и памятник Афанасию Никитину на одноимённой набережной.

"Час Земли" — ежегодное международное событие, с 2007 года проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Организаторы призывают всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. В России "Час Земли" проводится с 2009 года.