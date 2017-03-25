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В "Час Земли" в Твери погаснет подсветка городских объектов

25 Марта 2017 12:02
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25 марта город Тверь присоединится к всемирной акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30, в соответствии с условиями акции, погаснет подсветка на некоторых городских объектах, сообщает МУП "Тверьгорэлектро". 

На час перестанут подсвечивать Собор Вознесения Господня на пересечении улицы Советской и Тверского проспекта, памятник князю Михаилу Тверскому на Советской площади и памятник Афанасию Никитину на одноимённой набережной.

"Час Земли" — ежегодное международное событие, с 2007 года проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Организаторы призывают всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. В России "Час Земли" проводится с 2009 года.

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Метки: час земли в твери муп тверьгорэлектро отключение электричества в твери
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Комментарии (3)

  • Leandr 
    Отключение подсветки всех перечисленных объектов мне лично абсолютно пох. Можете еще отключить и пл. Ленина и Советскую - хоть на целый месяц. У меня не дрогнет ни один мускул на лице.
    25.03.2017 12:23
    0 | 1

  • pereima 
    Так вроде уже отметили досрочно. "Днём 20 марта в половине Твери погас свет. Большая часть домов Центрального и Московского районов осталась без электричества, сообщили ТИА в диспетчерской службе администрации города." https://tvernews.ru/news/219634/
    25.03.2017 14:10
    0 | 2

    • Leandr 
      Ого! вот это час земли. И еще здесь https://tvernews.ru/news/219804/
      25.03.2017 14:25
      0 | 0
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