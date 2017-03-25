В Твери мужчина ранил ножом двоих в уличной потасовке, пострадавшие госпитализированы

В Твери полицейские задержали участника драки с ножом. В ночной потасовке он ранил двоих мужчин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Двое 29-летних мужчин поступили в больницу с ножевыми ранениями, об этом в полицию сообщили врачи. Выяснилось, что около часа ночи двое друзей находились в одном из кафе в микрорайоне "Юность", а когда заведение закрылось, пошли домой. По дороге между ними и подозреваемым произошел словесный конфликт, переросший в драку. Злоумышленник достал из кармана нож и ударил одного из пострадавших в брюшную область, а второго - в область бедра, и скрылся.

Уже через несколько часов оперативники задержали подозреваемого - неработающего 56-летнего жителя Твери, который дал признательные показания. Он пояснил что один из потерпевших первый кинулся на него с кулаками, а нож он достал, чтобы защитить себя. Оружие мужчина выдал добровольно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.