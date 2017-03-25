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В Твери мужчина ранил ножом двоих в уличной потасовке, пострадавшие госпитализированы

В Твери мужчина ранил ножом двоих в уличной потасовке, пострадавшие госпитализированы - ТИА
25 Марта 2017 11:31
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В Твери полицейские задержали участника драки с ножом. В ночной потасовке он ранил двоих мужчин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Двое 29-летних мужчин поступили в больницу с ножевыми ранениями, об этом в полицию сообщили врачи. Выяснилось, что около часа ночи двое друзей находились в одном из кафе в микрорайоне "Юность", а когда заведение закрылось, пошли домой. По дороге между ними и подозреваемым произошел словесный конфликт, переросший в драку. Злоумышленник достал из кармана нож и ударил одного из пострадавших в брюшную область, а второго - в область бедра, и скрылся.

Уже через несколько часов оперативники задержали подозреваемого - неработающего 56-летнего жителя Твери, который дал признательные показания. Он пояснил что один из потерпевших первый кинулся на него с кулаками, а нож он достал, чтобы защитить себя. Оружие мужчина выдал добровольно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие. 

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Метки: уличная драка в твери поножовщина в Твери умвд по тверской области
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Комментарии (4)

  • arcadi007 
    Интересный случай.
На мужика 60 лет нападают двое 30 летних. Как он должен защищаться?
Явное превосходство в силе на стороне молодых.
Или оно должен был себя зарезать?
    25.03.2017 12:11
    1 | 5

  • USSR 
    Из кафе - значит пьяные, с ножом - значит ч..... А вот кто первый, кто второй хрен тут разберёшься когда...
    25.03.2017 12:44
    1 | 2

    • hatamoto san 
      бывшие сидельцы тоже перо нередко носят
и еще - один всегда прав, а значит все понятно - он просто не дал себя замесить...
      25.03.2017 13:00
      1 | 1

  • Mitrij 
    "Со мною нож, решил я: "Что ж,
Меня так просто не возьмешь!
Держитесь, гады. Держитесь, гады!"
К чему за даром проподать          
Ударил первым я тогда,             
Ударил первым я тогда.             
Так было надо." (с) Владимир Семёнович Высоцкий.
    25.03.2017 14:25
    1 | 1
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