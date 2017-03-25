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8 апреля армрестлеры Верхневолжья поборются за призы чемпионата и первенства Тверской области

25 Марта 2017 10:49
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8 апреля в Вышневолоцком районе пройдут Чемпионат и первенство Тверской области по армрестлингу. Участников и болельщиков в межпоселковом доме культуры в посёлке Зеленогорский, сообщают организаторы турнира. 

Соревнования пройдут в следующих категориях: мужчины и женщины 1995 г. р. и старше - от 55 до 110+ кг и от 50 до 80+ кг соответственно; юниоры и юниорки 19-21 год (1996-1998 г. р.) - от 55 до 90+ и от 50 до 70+ соответственно; юниоры и юниорки 16-18 лет (1999-2001 г. р.) - от 50 до 80+ кг и от 45 до 70+ кг соответственно; юноши и девушки 14-15 лет (2002-2003 г. р.) - от 45 до 70+ кг и от 40 до 70+ кг соответственно.

Чемпионат закрытый! Регистрационный взнос для участников 14-15 лет составит 100 рублей, 16-18 лет - 200 рублей, 19 и старше – 300 рублей. Предварительные командные и личные заявки принимаются по адресу: olimpika@yandex.ru. Медицинский допуск обязателен! 

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Метки: армрестлинг в тверской области чемпионат тверской области по армрестлингу
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