С 27 по 31 марта тверичане останутся без света

С 27 по 31 марта в связи с ремонтом на электросетевых объектах МУП «Тверьгорэлектро» планируются временные отключения потребителей от электроэнергии. Пресс-служба предприятия составила график плановых отключений.

Заволжский район

27 марта с 09:30 до 16:00 по адресам: 2-я ул. А.Невского, дома 55-69, 46, 56/2-70/2; Затверецкий б-р., дома 57-87, 48-58; ул. Новая Слобода, дома 4а-10, 1-15/22; 1-й Клубный пер., дома 19-29, 16-24;

28 марта с 09:00 до 13:00 по адресам: ул. П.Савельевой, дома 46, 48, 48а, 48 к. 1,2;

29 марта с 13:30 до 16:00 по адресам: Петербургское ш., дома 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б.

Пролетарский район

27 марта с 09:30 до 16:00 по адресам: 5-я ул. Кр. Слободы, дома 38-42, 23-27; ул. Чкалова, дома 1/27-7/30, 2-24; ул. 2-я Волоколамская, дома 1-33а, 4-30/5; Тупиковый пр-д, дома 1,3,5/30; Волоколамское ш., дома 10-38/1; ул. Лермонтова, д. 69; ул. Нестерова, дома 7, 9;

28, 30 и 31 марта с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Нестерова, дома 1/38-31, 2/40-32; 1-й пр-д Нестерова, дома 1/26-23, 2/24-24; ул. 3-я Волоколамская, дома 35/18-59/17, 44/16-64; ул. 2-я Волоколамская, дома 35/10-57, 36-54; Волоколамское ш., дома 40/2-58/1; ул. Матросова, дома 1/48-31, 2-32; ул. Можайского, дома 1/48-31, 25-32;

30 марта с 13:30 до 17:00 по адресам: ул. 4-я Пролетарская, дома 1-7, 2/35-8; ул. 5-я Пролетарская, дома 1-9, 2/27-10; ул. 6-я Пролетарская, дома 3-7, 2/19-10, 16-20; ул. 7-я Пролетарская, дома 1-9, 2/11-6; ул. А. Степанова, дома 9, 11; ул. Паркова, д. 20; ул. Головлева, дома 1/5-7/2, 2-20/9;

31 марта с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. М. Расковой, дома 1/78-41/42; ул. Чебышева, дома 1/68-37, 39, 2/70-38; 1-й пр-д Нестерова, дома 27/26-33/27, 28/24-34/25; 2-й пр-д Нестерова, д. 41/42; ул. 2-я Волоколамская, дома 58/8-64/7, 59/10-65/9; ул. 3-я Волоколамская, дома 61/18-67/19; 68/16-74/15; 4-я ул. Волоколамская, дома 58/32-64/33, 57/34-63/35; Волоколамское ш., дома 62-78/1.

Центральный район

27 марта с 09:30 до 13:00 по адресам: Тверской пр-т, д. 18; наб. С. Разина, дома 3, 4; ул. В Новгорода, дома 1, 3, 5, 6, 7; ул. Трёхсвятская, дома 38, 40, 49;

28 марта с 09:00 до 13:00 по адресам: ул. Володарского, дома 39, 41/16, 43, 48; ул. Рыбацкая, дома 1/48, 48; наб. С. Разина, дома 15-16;

29 марта с 09:00 до 12:00 по адресам: ул.Достоевского, дома 1, 3, 5, 6, 7;

30 марта с 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Коробкова, дома 5/1-15, 19-43/2, 22,24/22, 26/21.

Московский район

29 марта с 11:00 до 16:00 по адресам: ул. Лукина, дома 4, 6, 8, 12, 14; ул. Орджоникидзе, дома 13/26, 15, 17;

с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. М. Ульяновой, дома 7/37-31, 4-28; 1-й Транспортный пр-д, дома 27-31; 2-й Транспортный пр-д, дома 27-35, 32; ул. Линейная, дома 19-37, 20-42; 1-й Линейный пр-д, дома 17-37/29, 20-38/27; Бурашевское ш., дома 4-26;

30 марта с 09:00 до 12:00 по адресам: ул. Коминтерна, д. 22, 38;

с 09:00 до 16:00 по адресам: Угловой пр-д, дома 25-31, 28-32; 1-й Южный пр-д, дома 29, 32; ул. 2-я Крупская, дома 40-48; ул. Можайского, дома 97/50, 93, 95;

31 марта с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Восточная, д. 99/6; ул. Трудовая, дома 87-95; ул. Весенняя, дома 10, 20, 30, 40/76, 4; ул. Конечная, дома 100, 104; ул. Луговая, дома 77-85; ул. Домоткановская, дома 13-17.

Калининский район

28 марта с 09:30 до 16:00 по адресам: дер. Николо-Малица, ул. Центральная, дома 2-34, 1-21, 23-43, 5а, 19а; ул. Школьная, дома 2-20, 1а5, 31, 33.