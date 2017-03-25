В Твери пройдёт открытый школьный турнир по алтимат-фрисби

29 и 30 марта, в дни школьных каникул, в Твери состоится Открытый чемпионат города среди школьных команд и детских секций по зальному алтимат-фрисби "Классная команда". В мастерстве запуска диска примут участие 12 команд из Твери, Москвы и Серпухова.

Командная игра во фрисби давно известна в мире и в России. Чтобы поиграть в нее, не требуется каких-либо специальных приспособлений и формы - только хорошее настроение, боевой дух и команда друзей.

29 марта соревнования пройдут СК "Планета" и СК "Юность" с 9:00 до 17:00. 30 в ФОК им. Султана Ахмерова с 10:00 до 15:00 пройдёт финал турнира. Для болельщиков вход свободный.