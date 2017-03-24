14 миллионов потратят на ремонт "популярных туристических" дорог Осташковского и Калязинскго районов

В Тверской области завершат ремонт участков дорог по направлениям Торжок-Осташков и Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск.

На завершение работ на этих популярных туристических маршрутах направят больше 14 милионов рублей. Это часть межбюджетных трансфертов, выделенных Тверской области Москвой в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в прошлом году подписали губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2016 году эти дороги не были сданы в эксплуатацию из-за погодных условий.

Всего на проведение ремонта на четырех дорожных объектах Тверской области в рамках соглашения с Москвой было направлено 300 миллионов.