В Твери наградили лучших сборщиков макулатуры

На третьем месте по количеству собранной макулатуры в рамках экомарафона «Сдай макулатуру – Спаси дерево!» стал Андреапольский район, второе - у Жарковского района. Первое место разделили два Бельский район в номинации «Лучший относительный результат» (5,3 тонны) и Бежецкий район в номинации «Лучший абсолютный результат» (17,1 тонны). При подсчётах учитывалась численность населения территории.

Всего в рамках акции было собрано более 165 тонн макулатуры. Победители марафона получат возможность высадить на территории своих муниципалитетов аллеи из ценных пород деревьев: маньчжурский орех, белый клен, красный дуб. Жарковский район завоевал право проведения международного фестиваля зелёного документального кино «Эко Чашка». Подарком Андреапольскому району стал дворовый спортивный комплекс.