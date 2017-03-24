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Тверские чиновники вышли в рейды против мусорок

Тверские чиновники вышли в рейды против мусорок - ТИА
24 Марта 2017 18:18
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Во всех районах Твери проходят рейды представителей администрации города и правоохранительных органов, во время которых выписывают штрафы за несанкционированную свалку мусора.

На улице Маяковская в Заволжском районе коммунальные службы gjcnjzyyj вывозят мусор с нескольких несанкционированных свалок, которые, впрочем, тут же вырастают вновь. Свалки появляются рядом с дорогой, потому что мусор выбрасывают чаще из проезжающих мимо автомобилей.

- У нас в частном секторе регулярно ездит специальная машина, куда вся наша семья приносит мусор. И большинство жителей именно так и поступает. Непонятно, почему некоторым сложно до этой машины дойти, неужели им нравится жить в грязи? – возмущается одна из местных жительниц Людмила Соловьёва.

На месте стихийных свалок начались регулярные рейды. Представители районной администрации вместе с участковыми полицейскими задерживают нарушителей, далее на месте составляется протокол и выписывается штраф.

- Данная статья кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф от 2 тысяч рублей, - уточнил глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин. – Мы будем продолжать подобные рейды, чтобы жители стали более ответственно относиться к чистоте окружающей среды.

После того, как растаял снег, на улицах появилось много «мусорных подснежников».  С 1 апреля в Твери стартуют общегородские субботники, в которых в полном составе примет участие администрация Твери и правительство Тверской области, а также подведомственные организации и учреждения образования. В уборке города администрация приглашает поучаствовать всех желающих – перчатки и пакеты для мусора будут раздаваться на месте. Точный график субботников будет опубликован на сайте городской администрации. 

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Метки: уборка грода несанкционированные мусорки администрация города субботники в твери
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Комментарии (3)

  • Добрая Мышь 
    свалки это конечно плохо, но как убрать ветки с деревьев, которые остались после подрезки деревьев, или сами в непогоду упали, если на улице жечь нельзя, а на придомовой территории их жечь опасно?
    24.03.2017 18:48
    1 | 0

    • jazz-y 
      ... на придомовой территории их тоже жечь нельзя :) единственное, что можно -  собрать в кучку и вывезти как крупногабаритный мусор, т.е. заплатить несколько тысяч рублей.
      24.03.2017 18:55
      0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Название навеяло:

Ведь с тобой, мой мусорок 
Я попутала рамсы. 
Завязала узелок 
Как тугие две косы.
    24.03.2017 18:55
    0 | 0
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