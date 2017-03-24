Тверские чиновники вышли в рейды против мусорок

Во всех районах Твери проходят рейды представителей администрации города и правоохранительных органов, во время которых выписывают штрафы за несанкционированную свалку мусора.

На улице Маяковская в Заволжском районе коммунальные службы gjcnjzyyj вывозят мусор с нескольких несанкционированных свалок, которые, впрочем, тут же вырастают вновь. Свалки появляются рядом с дорогой, потому что мусор выбрасывают чаще из проезжающих мимо автомобилей.

- У нас в частном секторе регулярно ездит специальная машина, куда вся наша семья приносит мусор. И большинство жителей именно так и поступает. Непонятно, почему некоторым сложно до этой машины дойти, неужели им нравится жить в грязи? – возмущается одна из местных жительниц Людмила Соловьёва.

На месте стихийных свалок начались регулярные рейды. Представители районной администрации вместе с участковыми полицейскими задерживают нарушителей, далее на месте составляется протокол и выписывается штраф.

- Данная статья кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф от 2 тысяч рублей, - уточнил глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин. – Мы будем продолжать подобные рейды, чтобы жители стали более ответственно относиться к чистоте окружающей среды.

После того, как растаял снег, на улицах появилось много «мусорных подснежников». С 1 апреля в Твери стартуют общегородские субботники, в которых в полном составе примет участие администрация Твери и правительство Тверской области, а также подведомственные организации и учреждения образования. В уборке города администрация приглашает поучаствовать всех желающих – перчатки и пакеты для мусора будут раздаваться на месте. Точный график субботников будет опубликован на сайте городской администрации.