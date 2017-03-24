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Под Тверью собственник участка огородил забором больше 200 квадратных метров чужого леса

24 Марта 2017 17:18
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В деревне Черногубово Калининского района сотрудники регионального Росреестра обнаружили частный земельный участок, фактическая площадь которого явно превышает площадь, указанную в правоустанавливающих документах. Общая площадь «самозахвата» оказалась на 228 кв.м. больше за счёт земель государственного лесного фонда.

В отношении собственника земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Физическое лицо привлечено к административной ответственности, на него наложен штраф размером 5 тыс. рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения.

Не согласившись с постановлением, собственник обратился в Калининский районный суд, ссылаясь на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства вменяемого ему административного правонарушения. По мнению собственника, границы принадлежащего ему участка установлены в условной системе координат и требуют пересчёта в МСК-69, в связи с этим отсутствуют доказательства установки существующего ограждения за территорией принадлежащего ему земельного участка.

Однако суд свое позиции не поменял. Административный штраф  «захватчик» выплатил.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, государственные инспекторы по использованию и охране земель часто сталкиваются с таким нарушением, как самовольное занятие земельного участка или его части. Нередки случаи, когда границы земельных участков не установлены и сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. Пользуясь этим, собственники земельных участков хаотично устанавливают заборы, которые потом всё же приходится переносить.

Несколько простых советов от Росреестра: приобретая земельный участок, необходимо убедиться, что фактически установленные ограждения соответствуют сведениям о местоположении границ земельного участка, имеющимся в Едином государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия сведений о местоположении границ земельного участка, необходимо обратиться в организации, занимающиеся кадастровыми работами. Кроме того, стоит удостовериться в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площади, указанной в ваших документах на землю. 

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Метки: самозахват земельных участков росреестр захватил чужой лес собственник-захватчик
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