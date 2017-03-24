В Твери ветераны сыграли в шахматы

С 16 по 19 марта в Твери прошло первенство области по шахматам среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие 17 шахматистов из Твери, Конаковского района, Максатихи, Старицы и Селижарово. Победители и призеры: 1. Геннадий Столетов (Конаковский района) - 5,5 балла 2. Борис Редикульцев (Тверь) - 5 очков 3. Валерий Назаров (Конаковский район) - 5 очков. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области