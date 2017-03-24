Бывший сотрудник УФСИН предстанет перед судом за взятки и передачу заключённым запрещённых предметов

СУ СК РФ по Тверской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отряда по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области. Он обвиняется в преступлениях по ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (мелкое взяточничество, превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в суд.
В марте 2013 года в исправительном учреждении Твери подследственный потребовал у осужденного взятку 6 тысяч рублей для того, чтобы перевести его на облегченные условия содержания. После этого, сотрудник УФСИН составил на осужденного необходимые документы, на основании которых административная комиссия Учреждения вынесла положительное постановление. Сразу после этого сотрудник ФКУ получил от супруги осужденного деньги.
Помимо этого, в марте 2016 года сотрудник ФКУ, находясь в спальне Учреждения, обнаружил у одного из осуждённых мобильный телефон, после чего потребовал у родственницы заключённого перевести на банковскую карту 1 тысячу рублей.
Кроме того, с ноября 2015 года по март 2016 года мужчина передавал заключённым запрещенные предметы - сотовые телефоны, зарядные устройства к ним, гарнитуры, USB-провода, карты-памяти, а также продукты питания, вещи и предметы без проведения досмотра.
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