Тверская область присоединится ко всероссийской акции «Час Земли»

25 марта на территории всей России пройдёт акция «Час Земли», в ходе которой с 20.30 до 21.30 в городах будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных сооружений. В акции примет участие и Тверь.

В городе на один час планируется отключение внешней подсветки памятников Михаилу Тверскому и Афанасию Никитину, собора Вознесения Господня, зданий администраций Твери и Центрального района.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В России она проводится с 2009 года при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В прошлом году ее участниками стали более 100 городов России.