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Тверская область присоединится ко всероссийской акции «Час Земли»

24 Марта 2017 13:54
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25 марта на территории всей России пройдёт акция «Час Земли», в ходе которой с 20.30 до 21.30 в городах будет отключена внешняя подсветка крупных архитектурных сооружений. В акции примет участие и Тверь.

В городе на один час планируется отключение внешней подсветки памятников Михаилу Тверскому и Афанасию Никитину, собора Вознесения Господня, зданий администраций Твери и Центрального района.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В России она проводится с 2009 года при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В прошлом году ее участниками стали более 100 городов России.

 

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Метки: час земли
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Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Чего бы сразу ГЭС и АЭС не погасить? Идиоты.
    24.03.2017 15:36
    0 | 2

    • zilberman 
      Ага. Резкие снижения мощности крайне вредны для реактора.
      24.03.2017 16:19
      0 | 0

  • Баклажан 
    Район Спб.Заставы досрочно присоединился к Часу Земли.
С 14 часов до 16 часов электроэнергия была отключена!
    24.03.2017 16:57
    0 | 6

  • Эго 
    А почему никто не присоединяется к тверским экологическим акциям "Час Земли", которые с завидной периодичностью устраивают горожанам и жителям области не только энергетические, но и прочие ресурсоснабжающие структуры?
    24.03.2017 17:00
    0 | 0

  • Подводник 
    Предлагаю сделать акцию ежедневной, 
в Администрациях области и города.
    24.03.2017 17:01
    0 | 3
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