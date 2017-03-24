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Тверские кибердружинники за год помогли закрыть 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, жестокость

24 Марта 2017 15:03
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Правительство области поможет тверскому региональному отделению общественного движения «Кибердружина» в приобретении техники, транспорта и предоставлении помещения для работы с молодежью. С соответствующей просьбой к Губернатору Игорь Рудене на личном приеме граждан обратился руководитель волонтерской организации Григорий Пащенко.

Организация «Кибердружина» занимается повышением информационной грамотности и безопасности в интернет-пространстве, профилактикой киберпреступлений. В последнее время эта работа приобретает все большую актуальность. В социальных сетях интернета растет число групп, вовлекающих подростков в различные мошеннические схемы, сообществ, угрожающих физическому и нравственному здоровью.

Представители организации проводят профилактические беседы с подрастающим поколением, помогают правоохранительным органам в борьбе с вредоносным контентом интернета. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 опасных сайтов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, жестокость.

Для повышения эффективности этой работы организации необходимо укрепить материально-техническую базу, а именно приобрести ноутбук и проектор. Также есть потребность в помещении для проведения мероприятий и транспорта для доставки в Тверь детей из социальных и образовательных учреждений области.

Игорь Руденя поручил региональному Министерству образования содействовать организации в проведении просветительских встреч с учащимися, включать такие профилактические беседы в мероприятия, проводимые по линии областного Комитета по делам молодежи, сообщает правительство Тверской области

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Метки: «Кибердружина» тверская область тверь
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Комментарии (7)

  • GOREZ 
    Молодцы ребята)
    24.03.2017 15:07
    2 | 0

  • fenrir 
    да они уже 6 сентября 140 закрыли 
https://tvernews.ru/news/214623/
"Справка: «Кибердружины» работают под эгидой Лиги безопасного интернета, и Тверская область стала 33-м регионом России, где открылось местное отделение. Цель движения – борьба с противоправным контентом в интернете, прежде всего, угрожающим  физическому и нравственному здоровью детей. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 опасных сайтов, пропагандирующих экстремизм, терроризм, культ жестокости и насилия, наркотики."

уберите школьников из интернета, он от них тупеет
    24.03.2017 15:10
    0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Цаголова, гляжу, со всех сторон подпирают. Велика конкуренция в серпентарии патриотов.
    24.03.2017 15:22
    0 | 5

  • kudimov 
    С киберАми надо осторожно, а то вона они какие - влияют на выборы во всех странах ))
    24.03.2017 15:25
    0 | 2

    • хакер Даша 
      Сам не раз пролетал как фанера над Парижем?
      24.03.2017 17:27
      0 | 1

      • Lura 
        Ути-пути.....
Вы сначала о 21 прерывании узнайте, хакер Вы наш.
        24.03.2017 17:58
        0 | 0

  • Szpilki 
    Даю наводку кибердружинникам. Расейское кисель-тв пропагандирует дибелизм, пошлость, разврат, воспитывает тупых покорных терпил и холопов. Помогите закрыть.
    24.03.2017 17:49
    0 | 2
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