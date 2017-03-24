Тверские кибердружинники за год помогли закрыть 140 сайтов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, жестокость

Правительство области поможет тверскому региональному отделению общественного движения «Кибердружина» в приобретении техники, транспорта и предоставлении помещения для работы с молодежью. С соответствующей просьбой к Губернатору Игорь Рудене на личном приеме граждан обратился руководитель волонтерской организации Григорий Пащенко.

Организация «Кибердружина» занимается повышением информационной грамотности и безопасности в интернет-пространстве, профилактикой киберпреступлений. В последнее время эта работа приобретает все большую актуальность. В социальных сетях интернета растет число групп, вовлекающих подростков в различные мошеннические схемы, сообществ, угрожающих физическому и нравственному здоровью.

Представители организации проводят профилактические беседы с подрастающим поколением, помогают правоохранительным органам в борьбе с вредоносным контентом интернета. Благодаря тверским кибердружинникам за год прекратили существовать более 140 опасных сайтов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, жестокость.

Для повышения эффективности этой работы организации необходимо укрепить материально-техническую базу, а именно приобрести ноутбук и проектор. Также есть потребность в помещении для проведения мероприятий и транспорта для доставки в Тверь детей из социальных и образовательных учреждений области.

Игорь Руденя поручил региональному Министерству образования содействовать организации в проведении просветительских встреч с учащимися, включать такие профилактические беседы в мероприятия, проводимые по линии областного Комитета по делам молодежи, сообщает правительство Тверской области