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Тверские депутаты поддержали позицию губернатора: городские активы надо вернуть в муниципальное управление

Тверские депутаты поддержали позицию губернатора: городские активы надо вернуть в муниципальное управление - ТИА
24 Марта 2017 14:35
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Повышение эффективности управления в дорожном хозяйстве, общественном транспорте и сфере коммунальных услуг стало одной из главных тем на встрече губернатора Игоря Рудени с депутатами Тверской городской Думы 23 марта.

Глава региона обратил внимание парламентариев, что именно муниципальное, а не частное управление этими видами деятельности даст наилучший экономический результат: МУПы могут стать безубыточными и даже приносить казне доход. А полученная прибыль позволит вкладывать средства в дальнейшее развитие инфраструктуры и без необходимости не повышать тарифы для населения.

- Считаю позицию губернатора Игоря Рудени обоснованной, соответствующей текущим экономическим реалиям и федеральному тренду на консолидацию стратегических активов, которые влияют на эффективное управление городскими округами, – прокомментировал итоги встречи Вадим Рыбачук, заместитель председателя Тверской городской Думы. К приоритетным сферам депутат относит транспорт, системы тепло- и водоснабжения.

«Мы имели возможность оценить, как распоряжается муниципальными активами бизнес, и эту практику нельзя назвать удачной», – отметил Вадим Рыбачук.

В качестве примера парламентарий привел ситуацию в городской системе водоснабжения и водоотведения, в 2006 году переданной в аренду частной компании.

- За последние 10 лет сети так и не приведены в надлежащее состояние. Деньги, собранные с жителей города, практически не вкладывались в модернизацию коммунальных сетей, объем инвестиций незначителен. К чему это привело, мы все видим: число аварий и отключений холодной воды растет, – сказал зампред ТГД Вадим Рыбачук.

Вадим Рыбачук согласился с мнением губернатора Игоря Рудени, что, в частности, коммунальные активы должны находиться в руках муниципальной или областной власти. «В этом случае все финансовые потоки окажутся под более жестким государственным контролем и ответственность за выполнение работ станет более конкретной», – считает депутат.

С этой точкой зрения солидарен и депутат ТГД Сергей Мамонов:

- Теми отраслями, которые могут принести доход городу, надо заниматься самим. Времена, когда всё без разбора отдавали на откуп коммерции, прошли.

Депутат полагает, что такие подходы уместно использовать не только в отношении сетей водоснабжения, но и в области общественного транспорта и уборки мусора.

- Очень важно и показательно, что для решения этих задач губернатор Игорь Руденя не только ждет конкретных действий от депутатов, но и сам готов оказывать содействие, – отметил Сергей Мамонов. – В ходе беседы Игорь Михайлович не раз говорил: «Я помогу», «Дам поручение», «Сделаю звонок». Глава региона действительно считает наведение порядка в управлении городским хозяйством нашим общим делом.

 

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Метки: игорь руденя депутаты Тверской городской думы
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Комментарии (19)

  • Leo-L 
    .«Я помогу», «Дам поручение», «Сделаю звонок». - почти, как в игре "Хочу стать миллионером"
    24.03.2017 14:47
    0 | 7

  • 321pusk 
    Лизнул, отойди.. следующий!
    24.03.2017 14:48
    0 | 5

  • RSERG 
    "что именно муниципальное, а не частное управление этими видами деятельности даст наилучший экономический результат" - Ты смотри ка, как поменялось на 180 гр. , совсем недавно говорили наоборот. Наконец то дошло!!!!!
    24.03.2017 15:12
    0 | 6

  • romflyag 
    Это чешут шныри которые и распределяли все лакомые куски города по "частным" рукам. А историю про водоканал можно в летопись вносить "История города Твери". 
Какие у них МУПы зарабатывают деньги 
например.
1)САХ банкрот, когда то был единственным "мусорщиком" в Твери и даже в супер монопольных условиях не смог работать как положено.
2) ПАТП уже банкротили несколько раз в разных режимах. И все равно ни копейки сами заработать не могут, но любое мероприятие больше 1млн. бегут за бюджетными деньгами в огромных суммах.
3) Все созданные городские теплоснабжающие организации Тверьтепло или ТГ, даже можно ничего не писать долги в мрдл. р. и по сей день.
4) МУП ЖЭК и прочая шушера в принципе ничего никогда не зарабатывало, если только обманным путем.   
Ну и как этих банкротов сделать прибыльными организациями только придушить ещё население(повысить тарифы) или выдворить частные прибыльные компании.
    24.03.2017 15:15
    1 | 2

  • Leandr 
    Когда-то МУПов наделали бесчисленное множество и сами ужаснулись. Дороги ремонтировали аж три МУПа. Помнится в одном из них директором был психолог и поэт, он даже одно время был депутатом, а потом его прокатили. И вдруг резко уменьшили количество МУПов. Такая паника началась, ваще...
    24.03.2017 15:43
    0 | 2

  • Leandr 
    Так что увеличение числа МУПов, а потом их сокращение - это наша национальная забава. Руденя просто об этом не знал
    24.03.2017 15:46
    0 | 1

  • ckfdf_nhele 
    В качестве необходимого условия преобразованию в МУПы инфраструктурных предприятий должно предшествовать полное истребление местных кадров. Иначе на теплых местечках окажутся друзья-приятели-родственники, например - того же Рыбальчука. Местные кадры вороваты, некомпетентны и трусливы - заберите их в Москву на повышение ))
    24.03.2017 15:47
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    "А вообще - это достаточно системная дилемма, носящая фундаментальный характер: если начать все слишком жестко контролировать, то работать станет невозможно. Если сделать так, как удобно, то могут начать воровать (банально - разреши свободно делать большие скидки, и менеджеры начнут пилить эти скидки пополам с заказчиком). В случае частных организаций аналогичных неплохо работает здравый смысл и есть место нечеткой логике. А с гос.предприятиями это не работает. В итоге получается соревнование двух бегунов: один - нормальный, а второму можно жрать любой допинг (гос. финансирование), но чтобы он слишком далеко не убежал, ему связали ноги (законодательством). Власти смотрят на забег, и обсуждают: надо ли дать еще допинга своему спортсмену. Про то, чтобы развязать ноги, речи не заходит".
http://vladimir-akinin.livejournal.com/27808.html
    24.03.2017 16:19
    0 | 1

  • dimkatver 
    Глубоко
    24.03.2017 17:04
    0 | 1

  • lesorub 
    Есть и плюсы, есть и минусы в любой системе управления городским хозяйством. Но если суммировать позитивы с негативами, то МУПы более эффективны и более полезны городу в содержании инфраструктуры, чем многочисленные "армяндорстрои", которые завтра после исполнения контракта становятся "армянспецдорстроями" и с них спроса ни какого, хоть и директор прежний...
    24.03.2017 17:54
    0 | 1

    • Leandr 
      Да бросьте вы врать. МУПовское жулье всегда приносило многократно больше убытков, чем частники, которых чиновники заставляли платить откаты (от 30 до 60% от суммы тендера), и в результате качество было говняное.
      24.03.2017 18:04
      0 | 1

      • lesorub 
        Что бы что то утверждать, надо побывать внутри системы или хотя бы рядом. как работали Армяндорстрои и пр. достаточно взглянуть на ул. Королёва...даже срок гарантийный ещё не прошёл после ремонта, но претензии предъявлять некому, хотя директор по-прежнему получает контракты на выполение работ от горадминистрации...Закон 44 ФЗ, однако...выигрывает торги и не придерёшься
        24.03.2017 18:46
        0 | 0

        • Leandr 
          Вы наверное бредите, дорогой. На Королева в прошлом году капремонт делала СУ-155
          24.03.2017 18:56
          0 | 0

  • Leandr 
    Пушкарев бился как рыба об лед, доказывая, что Водоканал - это коррупционная структура, от которой городу будет только головная боль. Теперь оказалось, что он был прав. Но Пушкарев свое мнение обосновывал расчетами и конкретными цифрами, а сейчас будут делать МУПы "эффективными" без расчетов, на основе внутреннего убеждения, мол, "нам кажется, что они будут эффективными". И уже не в первый раз Руденя посылает в окружающее пространство подобные медиаимпульсы. Ну что ж пробуждение от руденевщины будет тяжелым. Сити-Экспо - вот, что нам маячит в обозримом светлом будущем. 
И ведь черт дернул Руденю раззвонить в СМИ про эту туфту. 
В гордуме есть такой же болтун по фамилии Котов. Он по-началу так сильно верил в реальность инвестиционных проектов, которыми его грузили на Советской площади, что начинал болтать о них в СМИ. И болтал почти целый год, пока не заметил, что ни один проект не осуществился. Сейчас его не слыхать и не видать. Даже не знаю, он до сих пор отвечает за инвестиции в экономику города или уже стал рядовым депутатом. 
Кстати, Руденя почему-то перестал накачивать цифру инвестиций. В сравнении со скромным враньем Шевелева (100 миллиардов), Руденя довел ее до космических высот - 450 миллиардов! И на этом остановился. За последние полгода не добавил ни одного миллиарда. Золотой дождь над Тверью кончился.
    24.03.2017 18:01
    0 | 1

    • Sotrudnik_Afanasiy 
      Ну до чего же вы умный. Какая то несправедливость. Такой умница, а сидит в интернете комменты пишет. Вам бы в директора, хотя нет, сразу в мэры надо, вот же досада. Такая светлая голова, а жизнь дала возможность только на тиа писать. У меня есть идея. Скопируйте самые удачные комментарии и направьте прямиком в администрацию призедента. Они сразу увидят ваш талант, ваш светлый ум и назначат губернатором. Только не тяните...)))
      24.03.2017 18:24
      0 | 0

      • Leandr 
        Благодарю вас за комплименты. Вы наверное чиновник? Откуда такая виртуозная способность лизать? А вы заметили, какой Вектор умный? А еще был Bacj, тверьчел, форевер, регтверь и многие другие, в том числе десятки умных людей пишут и сейчас на ТИА. 
Да, могли бы приносить пользу, но спина не гнется перед всякими говнюками.
"Служить бы рад, прислуживаться тошно" - классика.
Светит, не зная 
Собственного имени,
Звезда Сириус.
        24.03.2017 18:32
        0 | 0

    • lesorub 
      Много букв, всё в кучу смешал, но получается не съедобно, как студенческий винегрет...О чём промычал? Может мало выпил или плохо закусил...нет связанности мыслей
      24.03.2017 18:51
      0 | 0

      • Leandr 
        Хочешь келдыша покажу?
        24.03.2017 18:54
        0 | 0

  • pereima 
    Не разделяю оптимизма В. Рыбачука по поводу будущего "МУП Водоканал". Несколько вопросов смущает. 

1. Вы действительно считаете, что местечковый МУП может быть эффективнее структуры, входящей в вертикально - интегрированную компанию? Это ведь как магазинчик шаговой доступности должен быть эффективнее "Глобуса" или "Магнита". И рулить кадры свои, посконные, есть? Бориса Ивановича Титова ведь уже не позовешь...  

2. На чем собираемся зарабатывать? Стоимость холодной воды для населения - 2 копейки за литр, как одна спичка из коробка. Нет в России продукта более дешевого. Для одного человека в месяц по нормативу вода обходится как 2 поездки на маршрутке туда/ обратно. По счетчику еще дешевле. И эта вода за 2 копейки уж на 50% объема доставляется в город из-под Кулицкой...  Такая же копеечная стоимость - за удаление 1 литра дерьма через канализацию. Примерно так же - по стране. Т.е. поднять цену, кроме как через федеральное решение, не получится. Хоть Мень и старается, никто до выборов ничего делать не будет. Или есть инсайдерская информация?

3. Можно и должно бы "потрясти" Москву. Все - таки не менее  70% воды туда поступает из Тверской области и благодаря этому  Волга у нас от Ржева до Дубны работает в режиме канала, а Тверь снабжается водой  из подземных источников. Может, деньги получаем и направляем их на развитие водоснабжения? Не встречал такой информации, кроме передачи старых трамваев из Москвы и советов Бирюкова. Но это - как бусы аборигенам.  

4. Инфраструктура водообеспечения города - поздняя советская. К тому же с удаленным Медновским водозабором и  многокилометровым магистральным водоводом. Как и у труб ТГ, советский запас прочности этой системы заканчивается, число аварий как на добывающих скважинах, так и в трубах будет только возрастать. В этот момент Вы хотите взять ответственность и повесить ликвидацию этих грядущих неминуемых аварий, замену труб на город?

5. Можно привести пример хоть одного устойчиво доходного МУП в городе?  Если нет, то почему рассчитываем на доходность МУП "Водоканала"? Или лишние деньги в бюджете города появились?
    24.03.2017 18:56
    0 | 0
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