Тверские депутаты поддержали позицию губернатора: городские активы надо вернуть в муниципальное управление

Повышение эффективности управления в дорожном хозяйстве, общественном транспорте и сфере коммунальных услуг стало одной из главных тем на встрече губернатора Игоря Рудени с депутатами Тверской городской Думы 23 марта.

Глава региона обратил внимание парламентариев, что именно муниципальное, а не частное управление этими видами деятельности даст наилучший экономический результат: МУПы могут стать безубыточными и даже приносить казне доход. А полученная прибыль позволит вкладывать средства в дальнейшее развитие инфраструктуры и без необходимости не повышать тарифы для населения.

- Считаю позицию губернатора Игоря Рудени обоснованной, соответствующей текущим экономическим реалиям и федеральному тренду на консолидацию стратегических активов, которые влияют на эффективное управление городскими округами, – прокомментировал итоги встречи Вадим Рыбачук, заместитель председателя Тверской городской Думы. К приоритетным сферам депутат относит транспорт, системы тепло- и водоснабжения.

«Мы имели возможность оценить, как распоряжается муниципальными активами бизнес, и эту практику нельзя назвать удачной», – отметил Вадим Рыбачук.

В качестве примера парламентарий привел ситуацию в городской системе водоснабжения и водоотведения, в 2006 году переданной в аренду частной компании.

- За последние 10 лет сети так и не приведены в надлежащее состояние. Деньги, собранные с жителей города, практически не вкладывались в модернизацию коммунальных сетей, объем инвестиций незначителен. К чему это привело, мы все видим: число аварий и отключений холодной воды растет, – сказал зампред ТГД Вадим Рыбачук.

Вадим Рыбачук согласился с мнением губернатора Игоря Рудени, что, в частности, коммунальные активы должны находиться в руках муниципальной или областной власти. «В этом случае все финансовые потоки окажутся под более жестким государственным контролем и ответственность за выполнение работ станет более конкретной», – считает депутат.

С этой точкой зрения солидарен и депутат ТГД Сергей Мамонов:

- Теми отраслями, которые могут принести доход городу, надо заниматься самим. Времена, когда всё без разбора отдавали на откуп коммерции, прошли.

Депутат полагает, что такие подходы уместно использовать не только в отношении сетей водоснабжения, но и в области общественного транспорта и уборки мусора.

- Очень важно и показательно, что для решения этих задач губернатор Игорь Руденя не только ждет конкретных действий от депутатов, но и сам готов оказывать содействие, – отметил Сергей Мамонов. – В ходе беседы Игорь Михайлович не раз говорил: «Я помогу», «Дам поручение», «Сделаю звонок». Глава региона действительно считает наведение порядка в управлении городским хозяйством нашим общим делом.