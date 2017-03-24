Тверская область заняла четвертое место по качеству реализации программы ГТО

Общественная палата РФ составила рейтинг регионов, реализующих программу по сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тверская область заняла четвёртое место в списке после Псковской, Рязанской и Омской.

Общественники оценивали субъекты РФ по ряду критериев: наличие в регионе центров тестирования ГТО, степень информированности населения о программе и количество бюджетных средств, которые были затрачены на её реализацию.

В Тверской области работают 44 центра тестирования. В 2016 году уровень физической подготовки проверили более чем у 8,7 тысяч школьников и студентов. 1376 человек получили по итогам прохождения комплекса ГТО золотые знаки отличия. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области