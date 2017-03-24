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Тверская область заняла четвертое место по качеству реализации программы ГТО

24 Марта 2017 13:59
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Общественная палата РФ составила рейтинг регионов, реализующих программу по сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тверская область заняла четвёртое место в списке после Псковской, Рязанской и Омской.

Общественники оценивали субъекты РФ по ряду критериев: наличие в регионе центров тестирования ГТО, степень информированности населения о программе и количество бюджетных средств, которые были затрачены на её реализацию.

В Тверской области  работают 44 центра тестирования. В 2016 году уровень физической подготовки проверили более чем у 8,7 тысяч школьников и студентов. 1376 человек получили по итогам прохождения комплекса ГТО золотые знаки отличия. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: гто рейтинг регионов общественная палата рф
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Комментарии (4)

  • Uylo_Yobannen 
    Это всё малозначительные подробности. Расскажите о главном: как вырос рейтинг губернатора?
    24.03.2017 14:04
    0 | 3

    • Фомин 
      Рейтинг губернатора вырос до 0.05!
      24.03.2017 17:06
      0 | 2

  • Whois 
    Чет как-та нетрадиционно.
Раз с ГТО и массовой физкультурой у нас харашо, то и с мед.показателями должно быть Ок, ну пошти шта как в Дагестане, аднака фиг.
Т.е. физкультура не способствует укреплению здаровья или ета инфа от афтора рейтингов губирнатара.
Или реализация праграммы не имеет ничаво общева с падразумиваемым ризультатом.
    24.03.2017 14:34
    0 | 0

  • Коля 
    Вот и рейтинг области поднялся с ТОП-5 на ТОП-4 за эту неделю.
    24.03.2017 17:04
    0 | 3
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