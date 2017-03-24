24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

24 марта Россия и некоторые другие страны отмечают Международный день борьбы с депрессией. Депрессия – самое распространенное психическое расстройство, которое не дает нормально жить ни больному, ни его окружению. У человека пропадает интерес к жизни, снижается трудоспособность, коммуникабельность. Врачи считают, что депрессия – это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

С медиками спорить не будем, но считаем, что нужно регулярно повышать себе настроение, чтобы свои печальки не довести до серьезного недуга. ТИА предлагает читателям принять участие в опросе и рассказать, как вы боретесь со стрессами и депрессией.

Народная мудрость говорит, что задорный смех полезнее стаканы сметаны. Предлагаем читателям ТИА, чтобы смех не был без причины, делиться любимыми анекдотами. С учетом требования законодательства, самые интересные моменты любимых анекдотов нужно «запикивать».