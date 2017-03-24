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24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами! - ТИА
24 Марта 2017 13:34
Автор:

24 марта Россия и некоторые другие страны отмечают Международный день борьбы с депрессией. Депрессия – самое распространенное психическое расстройство, которое не дает нормально жить ни больному, ни его окружению. У человека пропадает интерес к жизни, снижается трудоспособность, коммуникабельность. Врачи считают, что депрессия – это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения.

С медиками спорить не будем, но считаем, что нужно регулярно повышать себе настроение, чтобы свои печальки не довести до серьезного недуга. ТИА предлагает читателям принять участие в опросе и рассказать, как вы боретесь со стрессами и депрессией.

Народная мудрость говорит, что задорный смех полезнее стаканы сметаны. Предлагаем читателям ТИА, чтобы смех не был без причины, делиться любимыми анекдотами. С учетом требования законодательства, самые интересные моменты любимых анекдотов нужно «запикивать».

 
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Метки: День борьбы с депрессией анекдоты борьба с депрессией
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Комментарии (43)

  • Mitrij 
    Это конкурс ТИА на пожизненный бан?
    24.03.2017 13:45
    0 | 7

    • Uylo_Yobannen 
      Митрий, вы депрессивны. Идите, заешьте тоску вкусняшками, утопите в косорыловке и затрахайте её секасом.
      24.03.2017 13:49
      0 | 5

      • Leandr 
        Уло, а вы что нажали?
        24.03.2017 13:51
        0 | 1

        • Uylo_Yobannen 
          Моего варианта - "строчу дурацкие комментарии на ТИА" - в списке предложенных нет.
          24.03.2017 13:57
          0 | 4

          • Leandr 
            Так ничего и не нажали?
            24.03.2017 14:08
            0 | 0

            • Uylo_Yobannen 
              Не судьба...
              24.03.2017 14:11
              0 | 2

      • Mitrij 
        Уйло, "мы бодры... веселы".
        24.03.2017 13:53
        0 | 1

        • Proletary 
          Где-то делят дивиденды,
А у нашего костра
В круг сидят интеллигенты,
Девки пляшут до утра.
И дерматовенеролог,
Обнявшись с младой княжной,
Назначает ей уколы,
Сам веселый и хмельной.
          24.03.2017 17:54
          0 | 1

      • Mitrij 
        Уйло, тут анекдотов просили...

Редактор одного журнала дал задание журналисту написать
статью на тему: "ВАШ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ?". Журналист пошел
в городской парк и вскоре увидел сидящих на скамейке трех
старичков. Есссно, задал соответствующий вопрос.
Первый старичок:
- Рано ложусь спать, рано встаю.
- И сколько вам лет? - спрашивает его журналист.
- 24 октября исполнится девяносто лет.
Второй старичок:
- После обеда - сон, после ужина - километровая прогулка.
- И сколько вам лет?
- 94.
Третий старичок:
- Стакан водяры перед завтраком, два стакана в обед, бутылку до
ужина и трахаю всех баб подряд.
Журналист (страшно-страшно пораженный):
- И сколько вам лет?
- 26.
        24.03.2017 14:03
        1 | 3

    • Leandr 
      Мне кажется, я смог избежать пожизненного бана. Я нажал Вышиваю крестиком, читаю, пою, рисую... таких как я среди комментаторов оказалось
13 %. Ишь, сколько хитрых. Жить-то хочется.
      24.03.2017 13:50
      0 | 1

  • romich 
    Долбанем по зеленой тоске зеленым змием. Пятница ж.
    24.03.2017 13:47
    0 | 6

  • horton 
    )))
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 14:00
    0 | 4

    • Leandr 
      Как, вы говорите, называется этот стиль в изобразительном искусстве? Вы в прошлый раз даже ссылку давали на Википедию, но я ее потерял, а название забыл
      24.03.2017 14:06
      0 | 0

      • Proletary 
        Пинап.
        24.03.2017 14:07
        0 | 2

        • Leandr 
          А-а да, пинап! Вспомнил. У меня же огромная коллекция пинапа скопилась на компе - и картинки, и фотки, и аудио, и видео! -тысячи штук. Я поклонник пинапа.  Когда-то хотел выбрать что-нибудь женщинам на восьмое марта и выложить на ТИА и забыл...
          24.03.2017 14:13
          0 | 0

      • horton 
        Ой! Я давала? Когда это было? )))
        24.03.2017 14:13
        0 | 1

        • Leandr 
          Было...эээ...месяцев восемь назад
          24.03.2017 14:14
          0 | 2

          • Proletary 
            Фига себе подробности всплывают...
            24.03.2017 17:49
            0 | 2

            • Leandr 
              Да-а... были раньше времена, а теперь моменты...
              24.03.2017 18:10
              0 | 2

              • horton 
                А я все думаю, чего это мне пришлось платьице покупать на размер больше, чем в прошлый раз.... пять лет назад))
                24.03.2017 18:26
                0 | 1

                • Leandr 
                  Ах, игривая кокотка!..
                  24.03.2017 18:52
                  0 | 0

    • Proletary 
      Браво, Хортон!
      Прикрепленные изображения:
      24.03.2017 14:06
      0 | 2

      • horton 
        У Квакина все есть...)
        24.03.2017 14:16
        0 | 1

        • Leandr 
          Есть очень прикольные видосы и про поездки на трамваях, очень крутой пинап
          24.03.2017 14:24
          0 | 0

        • Leandr 
          А есть и избранные моменты, где мужчины, одетые во фраки и котелки, а женщины как бы невзначай выставляют на их обозрение то одну коленку, то другую. Там такой пинап, ваще!  И музон крутой - пум-пум-пум!.. бэх!
          24.03.2017 14:29
          0 | 0

  • Mitrij 
    Один знакомый недавно рассказывал.

Молодая европейская пара очень хотела завести ребенка. Ну как положено, отказались от презервативов, соблюдают все рекомендации, диета специальная. Год нету, два нету... 
По врачам европейским походили, никак... 
Услышали, что в Сибире, в тайге живет знахарь, который лечит от всего. Поехали, рассказали ему о своих проблемах, что и так, и этак — детей нет.
 Знахарь выслушал внимательно, а после говорит: "Мужики, вы совсем е....ись?!"
    24.03.2017 14:04
    0 | 8

    • Uylo_Yobannen 
      Лесбосепаратист?
      24.03.2017 14:09
      0 | 3

      • Mitrij 
        Алкосексуалист.
        24.03.2017 14:14
        0 | 1

  • marusya 
    По поводу ответов в опросе про секс, путешествия и алкоголь и предложения улыбнуться или поржать от души:
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 14:08
    0 | 4

  • russs 
    Два путя:
    Прикрепленные видео:
    Два путя
    24.03.2017 14:18
    0 | 3

  • Zlata Ognevich 
    :-)
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 14:30
    0 | 0

  • ArT1986 
    Побухивает народец
    24.03.2017 14:32
    0 | 3

  • VIRRA-EL_ 
    Ага, побухивает )

Дневник террориста:

День 1-й. Набирал заложников. Пил с каждым. Чуть не сдох. 

День 2-й. Пил с заложниками. Чуть не сдохли. 

День 3-й. Похмелялись. Выдвинули требование: самолёт и за каждого заложника-ящик пива. 

День 4-й. Всё дали. Пиво выпили. Заложники не хотят уходить. Пришлось пропить оружие. 

День 5-й. Пришёл ОМОН. Нажрались. Меняли гранаты на водку. 

День 6-й. Пропили самолёт. Весь день искали. Нашли. Пропили. 

День 7-й. Ожидаем группу захвата. Обещали принести пива. Пришли. Принесли водки. С$kи. 

День 8-й. Всем плохо. Пришли врачи, принесли спирта. Полегчало. 

День 9-й. Пришли люди. Сказали, что заложники. Оказалось-приблудные. Ничего не принесли. Поменяли их на пиво. 

День 10-й. Взяли штурмом запасы авиационного керосина. До чего противный вкус. 

День 11-й. Два дня бухали по-чёрному. Больше не могу. Надо сваливать. 

День 12-й. Хотел свалить. Не пустили. Обещали набить морду, если сдамся. Пили. 

День 13-й. МАМА! ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!!!
    24.03.2017 14:48
    0 | 2

  • ДеД 
    Пролетели без возврата
 Года, пригодные к разврату,
И анекдоты забываю друзьям-знакомым рассказать!
Налил сто грамм - давленье скачет,
Песец подкрался, не иначе,
И от депрессии спасенья ну не найти мне, твою мать!
    24.03.2017 14:50
    0 | 6

  • Эго 
    Внесу и я малую лепту в борьбу с депрессией:
Его звали Карлсон?
http://thegifpage.com/file/gallery/default/12/12-97704.gif
    24.03.2017 16:14
    0 | 1

    • horton 
      Эго! Теперь я знаю, какой пунктик в опросе Вы выбрали...)))
      24.03.2017 16:23
      0 | 0

      • Эго 
        И правда... вот ведь как, токмо отвлечешься, и таку важную весчь, как опрос,  и пропустишь... Таки да, Хортон, Вы угадали - я вышиваю крестиком. И ноликом.
        24.03.2017 16:31
        0 | 0

        • horton 
          Оправдания принимаются )))
          24.03.2017 16:37
          0 | 0

          • Эго 
            Это не оправдания! Это голая (подчеркиваю, голая) правда! )))
            24.03.2017 16:42
            0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Это я для гифки позировал!
      24.03.2017 18:16
      0 | 2

      • Эго 
        То-то смотрю знакомый... в смысле, глаза знакомые...)
        24.03.2017 18:28
        0 | 1

      • Эго 
        И теперь стал понятен сакральный смысл выражения "улётный мужик". )
        24.03.2017 18:36
        0 | 1

  • uabumoderoff 
    "Два еврея поспорили на 10копеек,кто дольше под водой продержится,и оба утонули".
    24.03.2017 18:24
    0 | 0
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