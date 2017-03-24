В Тверь идут похолодание и снегопад

В ближайшие три дня – 25-27 марта в Тверской области значительно похолодает. Как пояснили ТИА в тверском гидрометеоцентре, арктический воздух принесет в регион снегопад и холод.

- Ночью температура воздуха будет опускаться до -8 °C, днем 0 +5 °C, пройдет мокрый снег. Особенно велика вероятность снегопада в ночь на понедельник 27 марта.

От новой недели ждать тепла тоже не придется, в Тверской области сохранится неустойчивая, холодная погода - днем 0+5 °C. 28 марта в регионе вновь пройдет мокрый снег.