В Тверь идут похолодание и снегопад

В ближайшие три дня – 25-27 марта в Тверской области значительно похолодает. Как пояснили ТИА в тверском гидрометеоцентре, арктический воздух принесет в регион снегопад и холод.
- Ночью температура воздуха будет опускаться до -8 °C, днем 0 +5 °C, пройдет мокрый снег. Особенно велика вероятность снегопада в ночь на понедельник 27 марта.
От новой недели ждать тепла тоже не придется, в Тверской области сохранится неустойчивая, холодная погода - днем 0+5 °C. 28 марта в регионе вновь пройдет мокрый снег.
Комментарии (4)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
VladislaV
24.03.2017 12:25
0
|
1