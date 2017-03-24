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В Тверь идут похолодание и снегопад

В Тверь идут похолодание и снегопад - ТИА
24 Марта 2017 11:30
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В ближайшие три дня – 25-27 марта в Тверской области значительно похолодает. Как пояснили ТИА в тверском гидрометеоцентре, арктический воздух принесет в регион снегопад и холод.

- Ночью температура воздуха будет опускаться до -8 °C, днем 0 +5 °C, пройдет мокрый снег. Особенно велика вероятность снегопада в ночь на понедельник 27 марта.

От новой недели ждать тепла тоже  не придется, в Тверской области сохранится неустойчивая, холодная погода - днем 0+5 °C. 28 марта в регионе вновь пройдет мокрый снег.

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Метки: снег холод мокрый снег
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Комментарии (4)

  • Uylo_Yobannen 
    Небось, автосервисники-кузовщики пролоббировали. Народ-то уже вовсю в лето переобулся.
    24.03.2017 11:42
    0 | 0

    • Iriska-Iriska 
      только дураки переобулись. Здравомыслящие еще на зиме ездят
      24.03.2017 12:20
      0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        Дык!
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        24.03.2017 12:40
        0 | 0

  • VladislaV 
    Только вчера была новость про солнечные выходные.
    24.03.2017 12:25
    0 | 1
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