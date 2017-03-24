На дорогах и мостах Тверской области идут работы по подготовке к пропуску паводковых вод

Контролирует работы подрядных организаций Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Дорожники обеспечивают готовность специализированной техники, запас песка и щебня на случай подтопления, водоотвод, очистка проезжей части, обочин, а также отверстий малых мостов и труб от снега и наледи.

По данным многолетних наблюдений составлен перечень участков автодорог регионального и межмуниципального значения Тверской области, на которых возможно подтопление в паводковый период. На особом контроле у дорожников – объекты, расположенные в 14 районах (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Нелидовский, Бологовский, Вышневолоцкий, Калининский, Зубцовский, Лесной, Максатихинский, Сандовский, Спировский, Удомельский и Торжокский). Это в основном пониженные участки автодорог с водопропускными сооружениями.

Кроме того, Дирекция рекомендовала подрядчикам усилить контроль за малыми мостами (длиной до 25 метров), которые в случае половодья подвержены наибольшим размывам.

В феврале 2017 года в Дирекции дорожного фонда была создана специальная противопаводковая комиссия, в задачи которой входят постоянный мониторинг ситуации и координация работы подрядчиков. Сотрудниками Дирекции ежедневно в 09:00 принимается оперативная информация от подрядных организаций о текущем состоянии автодорог.

Сейчас в тверском регионе идет реконструкция двух мостов на автодороге «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – через реки Лойка и Уйвешь в Краснохолмском и Бежецком районах. Транспорт Движение двигается по временным объездным сооружениям. В паводковый период за безопасность дорожного движения здесь отвечают подрядные организации, производящие строительно-монтажные работы. С их представителями был проведен соответствующий инструктаж, сообщает ГКУ «Дирекция ТДФ»