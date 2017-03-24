В Тверской области автомобиль "улетел" в кювет, пострадал 3-летний ребенок

23 марта в Конаковском районе Тверской области в 9.50 на 2 км дороги «Конаково - правый берег Волги» 29-летний водитель ВАЗ-21124 превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 28-летняя пассажир автомобиля ВАЗ-21124 и 3-летний ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, госпитализированы.

В Бологовском районе в 11.40 на 341 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 49-летний водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом ехал в сторону Москвы, стал объезжать автомобиль, стоящий на обочине, выехал на встречку и врезался в «Форд Транзит». В ДТП пострадал 47-летний водитель иномарки, после оказания медицинской помощи мужчину отпустили. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области