Погибший на пожаре в Твери мужчина был инвалидом

Вечером 23 марта в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение о погибшем на пожаре 60-летнем мужчине - его тело обнаружили пожарные на месте происшествия после того, как потушили огонь и проливали деревянный дом, расположенный на улице Народной в Твери. Погибший был инвалидом, его нашли в ванной.
По данному факту Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку. Уже предварительно установлена причина пожара - неосторожное обращение с огнем, вероятнее всего, при курении. Сведений о том, что смерть мужчины была криминальной, у следствия не имеется.
Для установления точной причины пожара, а также причины смерти назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
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