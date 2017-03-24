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Погибший на пожаре в Твери мужчина был инвалидом

24 Марта 2017 10:37
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Вечером 23 марта в реги­ональный следственный­ отдел СК России пост­упило сообщение о погибшем на пожаре 60-летнем мужчине - его тело обнаружили пожарные на месте происшествия после того, как потушили огонь и проливали деревянн­ый дом, ­расположенный на улиц­е Народной в Тве­ри. Погибший был инвалидом, его нашли в ванной.

По ­данному факту Московс­кий межрайонный следс­твенный отдел Тв­ери проводит доследств­енную проверку. Уже предварит­ельно установлена причина пожара - неос­торожное обращение с ­огнем, вероятнее всего, при к­урении. Сведений о то­м, что смерть мужчины­ была криминальной, у следствия не и­меется.

Для установления точн­ой причины пожара, а ­также причины смерти  ­назначены пожаро-техн­ическая и судебно-медици­нская экспертизы.

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Метки: пожар в твери погибший на пожаре происшествие в твери
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