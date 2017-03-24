В Твери на пешеходном переходе сбили пенсионерку

23 марта в 08.30 у дома № 16 с. Таложня Торжокского р-на Тверской области трезвый 40-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 врезался в ВАЗ-21074 под управлением трезвого 59-летнего водителя, который поворачивал направо. Водитель «семерки» госпитализирован с травмами.

В 10.10 в Твери на ул. З. Коноплянниковой у дома 15, 30-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА РИО», поворачивала направо и не пропустила 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области