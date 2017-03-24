В Тверской области автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

23 марта около 07.30 на 32 км в Кашинском районе Тверской области 41-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21213 двигался со стороны поселка Верхняя Троица по направлению в Кашин. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадала 67-летняя женщина пассажир, ее госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области.

Всего за прошлые сутки в Тверской области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы разной степени тяжести.