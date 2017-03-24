В Твери мужчина задохнулся в ванной

23 марта в Твери, на ул.Народная в 22.19 загорелся деревянный дом 2014 года постройки. В 22.58 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша дома, повреждена внутренняя отделка. 76-летнюю хозяйку дома удалось спасти, а вот ее 61-летний муж погиб. После того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили тело мужчины в ванной комнате. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области