В Твери мужчина задохнулся в ванной

23 марта в Твери, на ул.Народная в 22.19 загорелся деревянный дом 2014 года постройки. В 22.58 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша дома, повреждена внутренняя отделка. 76-летнюю хозяйку дома удалось спасти, а вот ее 61-летний муж погиб. После того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили тело мужчины в ванной комнате. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области
Комментарии (4)
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Dobry кrtek
24.03.2017 10:00
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Saian
24.03.2017 10:04
1
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3
blkm
24.03.2017 10:34
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