МУПы в Тверской области планируется сделать безубыточными, а ремонтировать дороги будут по рекомендациям Москвы

23 марта встретились губернатор Тверской области и депутаты Тверской городской Думы. На встрече обсудили вопросы ЖКХ, ремонт дорог и транспорт.
Что касается дорог, то в вопросах проведения качественного ремонта тверских улиц теперь будут учитываться рекомендации Москвы. Кроме того, столичный опыт будут перенимать в развитии муниципального транспорта. Наиболее востребованным общественным транспортом, как говорилось на встрече, в Твери являются автобусы, ежедневный объем перевозок достигает 52 тысяч человек. Для города планируется закупка 40 газомоторных низкопольных автобусов.
Муниципальные предприятия должны приносить доходы в бюджет. По мнению губернатора, МУПы Тверской области, связанные с водоснабжением, являются прибыльными и должны быть в руках муниципалитетов либо области. МУПы, обслуживающие дорожную сеть, и предприятия, которые занимаются вывозом ТБО, тоже могут стать доходными при грамотном подходе к управлению.
Было отдельно отмечено, что вывод теплоснабжающих муниципальных компаний на безубыточную работу должен идти без повышения тарифов на услуги для населения.
Комментарии (11)
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horton
23.03.2017 23:24
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Proletary
24.03.2017 01:49
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