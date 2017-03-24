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МУПы в Тверской области планируется сделать безубыточными, а ремонтировать дороги будут по рекомендациям Москвы

23 Марта 2017 22:27
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23 марта встретились губернатор Тверской области и депутаты Тверской городской Думы. На встрече обсудили вопросы ЖКХ, ремонт дорог и  транспорт.

Что касается дорог, то в вопросах проведения качественного ремонта тверских улиц теперь будут учитываться рекомендации Москвы. Кроме того, столичный опыт будут перенимать в развитии муниципального транспорта. Наиболее востребованным общественным транспортом, как говорилось на встрече, в Твери являются автобусы, ежедневный объем перевозок достигает 52 тысяч человек. Для города планируется закупка 40 газомоторных низкопольных автобусов.

Муниципальные предприятия должны приносить доходы в бюджет. По мнению губернатора, МУПы Тверской области, связанные с водоснабжением, являются прибыльными и должны быть в руках муниципалитетов либо области. МУПы, обслуживающие дорожную сеть, и предприятия, которые занимаются вывозом ТБО, тоже могут стать доходными при грамотном подходе к управлению.

Было отдельно отмечено, что вывод теплоснабжающих муниципальных компаний на безубыточную работу должен идти без повышения тарифов на услуги для населения.

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Метки: мупы тверской области безубыточные мупы тверской области транспорт дороги твери
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Комментарии (11)

  • Proletary 
    в вопросах проведения качественного ремонта тверских улиц теперь будут учитываться рекомендации Москвы
В переводе не нуждается.
    23.03.2017 22:39
    0 | 5

    • sergeyvlasov91 
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      23.03.2017 23:34
      0 | 0

      • Люба (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/108981576307830/) 
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        23.03.2017 23:39
        0 | 0

  • tourist 
    То есть власть призналась, что МУПы были убыточными более лет так 25 с момента их создания. И с какого перепугу они станут прибыльными именно сейчас? А, ну-да московские советчики. А можно озвучить их фамилии? Что-то мне сдается, что их главная задача отжать себе всё, что ещё осталось, как в истории с Водоканалом..
Давно пора эти МУПы ликвидировать. Ямы, в которых исчезают бюджетные (наши)  деньги, отмывочные конторы.
    23.03.2017 22:42
    0 | 4

    • MikeH 
      МУПы могут эффективно работать. Если администрация их душить не будет своим контролем. Частник может поменять свои цены за полдня. Процесс изменения цен МУПа может занять несколько месяцев. Частник за это время несколько раз изменит цены.
      23.03.2017 23:02
      0 | 1

  • MikeH 
    1. "Наиболее востребованным общественным транспортом, как говорилось на встрече, в Твери являются автобусы, ежедневный объем перевозок достигает 52 тысяч человек. " - вот это было смешно. Эквивалентное количество народу за день вывозит 5-7 маршрутов маршрутных такси. А сколько у нас всего маршрутов у маршруток?  (я не за маршрутки, просто не люблю брехню!)
    23.03.2017 22:46
    0 | 2

  • MikeH 
    2. "Муниципальные предприятия должны приносить доходы в бюджет." - тоже развеселило. МУПы как правило работают там, где "соцзаказ" - то есть то, что нельзя полностью отдать частникам, соответственно администрация города и цены МУПу диктует социальные, ниже чем у частников. Интересно посмотреть, как они в таких условиях будут из них (МУПов) прибыль выжимать.
    23.03.2017 22:51
    0 | 0

  • MikeH 
    3. "Было отдельно отмечено, что вывод теплоснабжающих муниципальных компаний на безубыточную работу должен идти без повышения тарифов на услуги для населения."  
Вообще шедевр. При согласовании тарифов РЭК за каждую копейку удавить готов, и тарифы на самом деле не просто так ежегодно растут - инфляция в расчет закладывается по минималке, как и все остальное. За год рост цен поджирает бабки, и вот - пожалте вам, повышение тарифа. 
Ну и откуда они возьмут резервы?
    23.03.2017 22:55
    0 | 0

  • MikeH 
    4. В борьбе за всякую фигню все средства хороши! Предлагаю перенять опыт из города Омска! "Не, ну а чо! Вдруг сработает!"
    Прикрепленные изображения:
    23.03.2017 22:57
    0 | 1

  • horton 
    Первое предложение прочитала. Смеялась минут пять... Так некоторые сказки начинаются... "Встретились однажды любовь и дружба..." )))
    23.03.2017 23:24
    0 | 2

    • Proletary 
      Хортон, смотрю на вас и стыжусь. Мне лично стишок вспомнился.
Девки спорили на даче
Чей духовный мир богаче
Оказалось, что богаче
У самой хозяйки дачи
И чтобы 2 раза не вставать 
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не болел в последнее время. "Да я и не болел", - сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок в ответ на поздравление одного из участников встречи с выздоровлением.
На прошлой неделе президент Владимир Путин рассказал, что Медведев заболел гриппом. Так глава государства объяснил его отсутствие на заседании правительства. "Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", - поведал тогда президент.
      24.03.2017 01:49
      0 | 0
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