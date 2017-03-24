МУПы в Тверской области планируется сделать безубыточными, а ремонтировать дороги будут по рекомендациям Москвы

23 марта встретились губернатор Тверской области и депутаты Тверской городской Думы. На встрече обсудили вопросы ЖКХ, ремонт дорог и транспорт.

Что касается дорог, то в вопросах проведения качественного ремонта тверских улиц теперь будут учитываться рекомендации Москвы. Кроме того, столичный опыт будут перенимать в развитии муниципального транспорта. Наиболее востребованным общественным транспортом, как говорилось на встрече, в Твери являются автобусы, ежедневный объем перевозок достигает 52 тысяч человек. Для города планируется закупка 40 газомоторных низкопольных автобусов.

Муниципальные предприятия должны приносить доходы в бюджет. По мнению губернатора, МУПы Тверской области, связанные с водоснабжением, являются прибыльными и должны быть в руках муниципалитетов либо области. МУПы, обслуживающие дорожную сеть, и предприятия, которые занимаются вывозом ТБО, тоже могут стать доходными при грамотном подходе к управлению.

Было отдельно отмечено, что вывод теплоснабжающих муниципальных компаний на безубыточную работу должен идти без повышения тарифов на услуги для населения.