«Нива» вылетела в кювет в Тверской области, пострадала пенсионерка

ДТП произошло в 7:30 утра на дороге Калязин — Кашин — Верхняя Троица — Горицы — Кушалино в Кашинском районе.

41-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП, как рассказали в пресс-службе ГИБДД про Тверской области, пострадала пассажирка «Нивы» 68-летняя женщина.

«Нива» вылетела в кювет, пострадала пенсионерка

ДТП произошло в 7:30 утра на дороге Калязин — Кашин — Верхняя Троица —Горицы — Кушалино в Кашинском районе.

41-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП, как рассказали в пресс-службе ГИБДД про Тверской области, пострадала пассажирка «Нивы» 68-летняя женщина.

Ещё одно ДТП произошло 23 марта около 8. 30 в Торжокском районе.

У дома № 16 в селе Таложня водитель автобуса ПАЗ столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107» под управлением 60-летнего мужчины. В ДТП пострадал водитель ВАЗа.