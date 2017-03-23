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«Минералка» из-под крана: как готовят питьевую воду для тверичан

«Минералка» из-под крана: как готовят питьевую воду для тверичан - ТИА
23 Марта 2017 16:38
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Фоторепортаж

Мало кто из тверичан задумывается над тем, какая вода льётся из кранов в наших квартирах, – мы привыкли разве что возмущаться её отсутствием в случае коммунальных аварий. А ведь на самом деле она по-своему уникальна!

80 % питьевой воды в России добывается из рек и озёр. Такую воду, которую приходится неоднократно хлорировать, пьют жители Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов страны. В дома жителей Твери поступает совершенно другой продукт – вода из подземных источников, подготовленная ООО «Тверь Водоканал».

-  Горизонты, откуда поступает вода, очень хорошо защищены от воздействия техногенных и антропогенных факторов и не подвержены влиянию паводка. В результате этого вода чистая в отношении микробиологических показателей, - рассказывает начальник Центральной аналитической лаборатории ООО «Тверь Водоканал» Алла Пашкова. - Помимо всего прочего – это минеральная вода, которая имеет значительную пищевую ценность и содержит микро- и макроэлементы, которые не встречаются в других пищевых продуктах – бор, кремний, фтор, соли кальция и магния.

Алла Пашкова

Вода для тверичан добывается на Медновском и Тверецком водозаборах через скважины глубиной от 50 до 200 метров. В зависимости от глубины залегания горизонтов вода несколько отличается по качеству. Для того, чтобы «выровнять» его, эту воду смешивают. Водоподготовка продолжается обезжелезиванием, которое происходит путём фильтрации через щебень и кварцевый песок, и обеззараживанием. Обеззараживают воду хлором – скорее, для профилактики, поскольку микробиологические показатели у артезианской воды в норме.

«Тверь Водоканал» проводит целый комплекс мероприятий для подготовки воды и постоянно мониторит качество питьевой воды, которая поступает потребителю. Контроль в соответствии с рабочей программой, согласованной с региональным управлением Роспотребнадзора осуществляет Центральная аналитическая лаборатория предприятия, у которой есть две исследовательские площадки: лаборатория питьевой воды на Тверецком водозаборе и лаборатория сточных вод на очистных сооружениях канализации в Больших Перемерках.

- На Тверецком водозаборе воду перед подачей в распределительную сеть проверяют дважды в день по десяти показателям, в частности, это мутность, цветность, привкус, запах, содержание металлов. Раз в месяц – по 23 показателям, раз в год – по 35. Мы также контролируем все источники водоснабжения, локальные станции водоочистки и 160 точек водораспределительной сети ежемесячно, - поясняет Алла Пашкова.

Несколько лет назад лабораторию расширили по инвестиционной программе за счёт радиологического отделения предприятия. Содержание металлов в воде проверяют на атомно-абсорбционном спектрометре с электротермическим обжигом. Пробу воды с модификатором помещают дозатором в крошечную кювету, а затем в прибор Температура в приборе при работе достигает 3000°C. Процесс длится всего 30 секунд, после чего на мониторе компьютера отображается концентрация заданного металла в пробе.

С 2006 по 2016 год специалисты «Тверь Водоканала» провели целый комплекс работ по улучшению качества воды для потребителей. Одним из самых результативных технических мероприятий стало выведение из эксплуатации скважин городского водозабора, которые подают воду в сеть без очистки, и замещением их водой из централизованного источника – Тверецкого водозабора, где есть водоочистная станция, и качество воды соответствует санитарным нормативам.

Василий Пастухов

- В 2006 году мы имели 31 скважину в городе, сегодня осталось восемь скважин, эксплуатируемых постоянно, и три резервных, которые подключаются только в часы максимального разгона. В результате этих работ качество воды значительно улучшилось, а процент неудовлетворительных проб снизился с 18 до десяти, - рассказывает главный инженер «Тверь Водоканала» Василий Пастухов.

Один из показателей, которые подтверждают эффективность усилий компании, - значительное улучшение качества воды в одной из самых неблагополучных в этом плане части города – микрорайоне «Южный».

Понятно, что износ водопроводных сетей нельзя списывать со счетов, но жители Заволжья – ближайшего к водозабору района – при необходимости могут смело утолять жажду прямо из-под крана! Жителям остальных районов рекомендуется всё-таки кипятить воду – в том числе очищенную угольными фильтрами, поскольку такие фильтры нередко становятся рассадниками бактерий. Но в целом тверская водопроводная вода – чистая и безопасная.

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Метки: тверь водоканал водопроводная вода в твери лаборатория тверь водоканал очистка питьевой воды
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Комментарии (13)

  • Житель подземелья 
    Таки да, после водозабора воду из-под крана пить вполне себе можно. А вот чем дальше - тем хуже, трубы, знаете ли, нужно менять периодически, а не когда жареный петух в одно место клюнет. Но денег, как всегда, нет, но вы держитесь...
    23.03.2017 17:18
    0 | 4

    • ullrogova 
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      23.03.2017 20:02
      0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    СПАСИБО ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ!
Вопрос к водоканальщикам и информация для жителей нашего г. Т.....   
Пару лет как занялся рыбками....(ребенку какая-то добрая гадина подарила) Чтоб не напрягаться живут Гуппи и Пецилии, периодически планомерно мрут. Вода отстаивается по правилам, добавляю втюханную спецами химию.....
В итоге решил купить спецтест для состава воды, конечно не профессиональные данные, но не приятно: (Нитраты 65, Нитриты 1,69..) другие показатели для рыбок в пределах нормы. Это после 35-40 часов отстаивания. Говорят Нитриты их и убивают. 
Вот я и думаю что Гуппи - неприхотливые, плодятся в бутылке из под Кашинской.... живут в коллекторах ....... а тут ДОХНУТ периодически
ХОРОШАЯ У НАС ВОДА. 
Друг с Москвы лет 8-10 воду для аквариумов продает....... на хлеб с маслом ему не плохо хватает, по Твери такой бизнес не распространен..... Все познается в сравнении, но все таки?????
Летом на даче со скважины им воду лил без всяких примесей и отстоев..... за 4 месяца ни одна не сдохла.
    23.03.2017 17:24
    0 | 2

    • city-tver 
      Тебе повезло с дачей, а у нас на дачах 
по Бежецкому шоссе, рядом со старой свалкой, 
из скважины можно железо и бензин добывать!
      23.03.2017 17:55
      0 | 6

  • MikeH 
    За что пытается оправдаться Водоканал?

И что происходит на Веселова? Дорогу разрыли, вчера там с бочки воду раздавали. И везде об этом тишина.
    23.03.2017 17:32
    0 | 3

    • Paul_Moriarty 
      Ща расскажу!
Еду домой, в машине играет радио. 18-00. Врубаются тверские новости. И первые же слова: "Прокуратура заинтересовалась деятельностью водоканала..."
"В последнее время резко увеличилось количество нарушений по качеству питьевой воды..."
"Кроме того, продолжается расследование по незаконному выводу средств, предназначенных для ремонта, модернизации бла-бла-бла, в офшор..."
"Игорь Руденя потребовал вернуть украденные миллионы..."
      23.03.2017 18:40
      0 | 2

  • Tverskaya777 
    Не сказала бы, что в Заволжье воду можно пить из-под крана
    23.03.2017 17:48
    0 | 3

  • hatamoto san 
    и зачем все эти потуги лабораторные и прочие, если воду все же РЕКОМЕНДУЮТ кипятить?
я думаю, это из разряда - сам себя не похвалишь, никто не похвалит...
    23.03.2017 18:02
    0 | 2

    • Эго 
      Вам же русским по белому написали - "патаму, патаму шта мы пи..." потому что жители разводят в угольных фильтрах бактерий, микробов и прочую нечисть, которая портит минералку от Водоканала.
      23.03.2017 18:30
      0 | 3

  • oxion 
    А я считаю, что работа проводится большая, и ни смотря ни на что, это большие успехи от того, что народ не травится этой водой и т.д.
Спасибо Водоканалу. Причем без каких-либо шуток.
Спасибо!
    23.03.2017 18:04
    1 | 3

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    Как пить дать тариф поднимут!
    23.03.2017 20:07
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    В Заволжье действительно хорошая вода.Без мути и запаха,с Южным не сравнить.
    23.03.2017 20:29
    1 | 0

  • Elena (http://vk.com/id266627938) 
    если начали писать заказные статьи - значит готовят к повышению тарифов
    23.03.2017 21:00
    0 | 0
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