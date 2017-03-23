«Минералка» из-под крана: как готовят питьевую воду для тверичан

Мало кто из тверичан задумывается над тем, какая вода льётся из кранов в наших квартирах, – мы привыкли разве что возмущаться её отсутствием в случае коммунальных аварий. А ведь на самом деле она по-своему уникальна!

80 % питьевой воды в России добывается из рек и озёр. Такую воду, которую приходится неоднократно хлорировать, пьют жители Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов страны. В дома жителей Твери поступает совершенно другой продукт – вода из подземных источников, подготовленная ООО «Тверь Водоканал».

- Горизонты, откуда поступает вода, очень хорошо защищены от воздействия техногенных и антропогенных факторов и не подвержены влиянию паводка. В результате этого вода чистая в отношении микробиологических показателей, - рассказывает начальник Центральной аналитической лаборатории ООО «Тверь Водоканал» Алла Пашкова. - Помимо всего прочего – это минеральная вода, которая имеет значительную пищевую ценность и содержит микро- и макроэлементы, которые не встречаются в других пищевых продуктах – бор, кремний, фтор, соли кальция и магния.

Вода для тверичан добывается на Медновском и Тверецком водозаборах через скважины глубиной от 50 до 200 метров. В зависимости от глубины залегания горизонтов вода несколько отличается по качеству. Для того, чтобы «выровнять» его, эту воду смешивают. Водоподготовка продолжается обезжелезиванием, которое происходит путём фильтрации через щебень и кварцевый песок, и обеззараживанием. Обеззараживают воду хлором – скорее, для профилактики, поскольку микробиологические показатели у артезианской воды в норме.

«Тверь Водоканал» проводит целый комплекс мероприятий для подготовки воды и постоянно мониторит качество питьевой воды, которая поступает потребителю. Контроль в соответствии с рабочей программой, согласованной с региональным управлением Роспотребнадзора осуществляет Центральная аналитическая лаборатория предприятия, у которой есть две исследовательские площадки: лаборатория питьевой воды на Тверецком водозаборе и лаборатория сточных вод на очистных сооружениях канализации в Больших Перемерках.

- На Тверецком водозаборе воду перед подачей в распределительную сеть проверяют дважды в день по десяти показателям, в частности, это мутность, цветность, привкус, запах, содержание металлов. Раз в месяц – по 23 показателям, раз в год – по 35. Мы также контролируем все источники водоснабжения, локальные станции водоочистки и 160 точек водораспределительной сети ежемесячно, - поясняет Алла Пашкова.

Несколько лет назад лабораторию расширили по инвестиционной программе за счёт радиологического отделения предприятия. Содержание металлов в воде проверяют на атомно-абсорбционном спектрометре с электротермическим обжигом. Пробу воды с модификатором помещают дозатором в крошечную кювету, а затем в прибор Температура в приборе при работе достигает 3000°C. Процесс длится всего 30 секунд, после чего на мониторе компьютера отображается концентрация заданного металла в пробе.

С 2006 по 2016 год специалисты «Тверь Водоканала» провели целый комплекс работ по улучшению качества воды для потребителей. Одним из самых результативных технических мероприятий стало выведение из эксплуатации скважин городского водозабора, которые подают воду в сеть без очистки, и замещением их водой из централизованного источника – Тверецкого водозабора, где есть водоочистная станция, и качество воды соответствует санитарным нормативам.

- В 2006 году мы имели 31 скважину в городе, сегодня осталось восемь скважин, эксплуатируемых постоянно, и три резервных, которые подключаются только в часы максимального разгона. В результате этих работ качество воды значительно улучшилось, а процент неудовлетворительных проб снизился с 18 до десяти, - рассказывает главный инженер «Тверь Водоканала» Василий Пастухов.

Один из показателей, которые подтверждают эффективность усилий компании, - значительное улучшение качества воды в одной из самых неблагополучных в этом плане части города – микрорайоне «Южный».

Понятно, что износ водопроводных сетей нельзя списывать со счетов, но жители Заволжья – ближайшего к водозабору района – при необходимости могут смело утолять жажду прямо из-под крана! Жителям остальных районов рекомендуется всё-таки кипятить воду – в том числе очищенную угольными фильтрами, поскольку такие фильтры нередко становятся рассадниками бактерий. Но в целом тверская водопроводная вода – чистая и безопасная.