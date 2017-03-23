В тверском Ботаническом саду расцвели первоцветы

Несмотря на ночные морозы и на то, что кругом еще лежит снег, в тверском ботаническом саду расцвели цветы. Нежные галантусы, торопя настоящую весну, пробились здесь прямо через снег. Цветы на снегу кажутся настоящим чудом.

Ботанический сад еще не оттаял, пруд, где летом полным-полно уток, нынче покрыт льдом. Но на пригорке, пригретом весенними лучами, красуются солнечнее крокусы. Рядом с галантусами совсем недавно расцвели эрантисы или весенники. У пруда цветет верба. Ботанический сад наполняется весной: стоит лужайке или пригорку оттаять, как тут же здесь проклевываются зеленые росточки, совсем скоро они превратятся в тюльпаны, нарциссы, лилии.