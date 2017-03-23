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В тверском Ботаническом саду расцвели первоцветы

В тверском Ботаническом саду расцвели первоцветы - ТИА
23 Марта 2017 17:54
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Фоторепортаж

Несмотря на ночные морозы и на то, что кругом еще лежит снег, в тверском ботаническом саду расцвели цветы. Нежные галантусы, торопя настоящую  весну, пробились здесь прямо через снег. Цветы на снегу кажутся настоящим чудом.

 Ботанический сад еще не оттаял, пруд, где летом полным-полно уток, нынче покрыт льдом. Но на пригорке, пригретом весенними лучами, красуются солнечнее крокусы. Рядом с галантусами совсем недавно расцвели эрантисы или весенники. У пруда цветет верба. Ботанический сад наполняется весной: стоит лужайке или пригорку оттаять, как тут же здесь проклевываются зеленые росточки, совсем скоро они превратятся в тюльпаны, нарциссы, лилии.  

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Метки: ботанический сад первоцветы крокусы галантусы
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