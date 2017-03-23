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С 1 апреля в Твери изменятся расписание и маршруты автобусов

23 Марта 2017 16:30
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На официальном сайте МУП «ПАТП-1» сообщается, что с 1 апреля изменяются расписание и схемы движения некоторых автобусов.

А именно, усиливаются автобусные маршруты №1, 15, 20, 21, 33, 56, 154. На маршруте № 33 будут работать восемь машин, а вечерние рейсы от ТЦ "Глобус" возвращены.

Кроме того, маршрут № 154 усилен в два раза, а потому теперь будет следовать через Речной вокзал. Это позволит улучшить транспортное сообщение как для жителей деревень Лебедево и Дмитрово-Черкасс, связав их с Пролетарским и Заволжским районами.

С 1 апреля маршрут № 56 будет следовать через поселок Красное Знамя и завод «Центросвар». А по просьбам жителей микрорайона «Мамулино» автобусы маршрута №36 теперь начинают свою работу раньше.

Остальные изменения в расписании вы сможете посмотреть здесь, схемы изменения 56 и 154 маршрутов прилагаются.

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Метки: автобусы твери изменение расписания общественный транспорт твери муп патп-1
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Комментарии (11)

  • kudimov 
    Вроде не принято 1 апреля совершать какие-либо начинания, не поверят)
    23.03.2017 16:35
    0 | 6

    • ullrogova 
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      23.03.2017 20:02
      0 | 0

  • Proletary 
    Кроме того, маршрут № 154 усилен в два раза, а потому теперь будет следовать через Речной вокзал. 
Ловитенаркомана.жпг. Раньше жал контрол-энтер, толку нет.
    23.03.2017 16:35
    0 | 3

  • city-tver 
    Погода действительно весенняя.
А автобусы №101 и 102 перейдут на летнее расписание как всегда с 1 мая?
Маразм продолжится?
    23.03.2017 17:59
    1 | 6

    • Garykus 
      По поводу 101 и 102 маршрута все претензии к ТверьАвтотрансу. Эти маршруты уже давно не принадлежать ПАТП-1
      23.03.2017 18:40
      0 | 1

      • city-tver 
        Автотранс находится во Франции или Великобритании?
        23.03.2017 18:51
        1 | 5

  • BARBAdos 
    посмотрел расписание автобуса №33: от мигалово до глобуса эта повозка больше часа пилит. Думаю, что даже пенсы его игнорить будут - лучше 20 руб заплатить, чем терять лишние пол часа своей жизни...
    23.03.2017 18:04
    1 | 2

    • BARBAwin 
      Им в отличии от тебя спешить не куда.
      23.03.2017 18:05
      1 | 7

    • Житель подземелья 
      Вообще-то маршруты ОТ рассчитываются в основном не для того, чтобы пассажиры ехали от конечной до конечной. Можно в качестве альтернативы ехать на джамшутке 33к, никто же не заставляет.
З.Ы. За 154 через речной таки спасибо, третий автобус от дома до работы))) Теперь можно подумать и о проездном, хотя до мая вряд ли, посмотрим, что будет с электронными картами.
      23.03.2017 18:11
      0 | 3

      • Belkin 
        И так с одного кладбища до другого через весь город и окружную пилит, теперь еще пару километров накрутит.
Чем не маршрут 27-й и 22-й маршруткок?
        23.03.2017 18:35
        1 | 5

      • BEKTOP 
        Совершенно верно, от конечной до конечной на городских маршрутах едут единицы.  33-й один из самых хорошо загруженных на всех участках маршрутов.  На нем многие садятся до Глобуса-Мерлена в Южном, на Цанова, Терешковой. С другого конца, после ликвидации 14-го и 13-го трамваев на сегодня этот маршрут самый быстрый способ добраться в сторону Мигалова от Цанова-Терешковой.Быстрее там ни на чем до Мигалова не доехать. Так что 33-й они вернули правильно.
        23.03.2017 18:40
        0 | 5
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