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МЧС сообщает, что в ближайшие три часа усилится ветер

23 Марта 2017 16:21
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По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в отдельных районах тверской области и в Твери ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 12-17 метров в секунду

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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Метки: штормовое предупреждение усиление ветра
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Комментарии (2)

  • Mitrij 
    "За окном легкий весенний ветерок гнет арматуру. Изредка пролетают дети до 8 лет".
    23.03.2017 17:12
    0 | 7

  • ullrogova 
    Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
    23.03.2017 20:02
    0 | 0
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