МЧС сообщает, что в ближайшие три часа усилится ветер

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в отдельных районах тверской области и в Твери ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 12-17 метров в секунду

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.