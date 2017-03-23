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В Тверь прибудут участники второго Автопробега дружбы «Берлин-Москва»

23 Марта 2017 15:06
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С 23 июля по 13 августа 2017 г. уже около одной тысячи жителей Германии отправятся в Автопробег дружбы из Берлина в Москву. Семь маршрутов через сорок городов России и в общей сложности более сорока тысяч километров пути – таковы планы организаторов Автопробега.

Это уже второй Автопробег из Германии в Россию. В первом Автопробеге Мира «Берлин-Москва» в августе прошлого года приняло участие 250 немецких граждан с единственной целью - вопреки санкциям и угрозам продвижения НАТО на восток, вопреки сообщениям западных СМИ, выразить искреннее желание дружбы, взаимопонимания и сотрудничества немецкого народа народу России.

На этот раз Автопробег дружбы «Берлин-Москва» 2017 будет состоять из 7 различных маршрутов. Основной пройдёт через города: Берлин, Щецин, Калининград, Рига, Псков, Луга, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, Тверь, Москва, Смоленск, Минск. В наш город автоколонна прибудет 4 августа.

Автопробег Дружбы - это общественная инициатива.

- В 2016 году мы уже показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. Мы просто поехали в Россию и уже на пути туда встретили много интересных людей, посетили различные организации и нашли новых друзей, – говорит один из инициаторов Автопробега профессор Райнер Ротфусс. - Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга.

Его поддерживает другой инициатор Автопробега и известный видеоблогер Ове Шаттауэр:

- В этом году наша поездка обещает быть еще более плодотворной. Мы хотим встретиться с представителями власти, религиозных и общественных организаций, провести круглые столы и встречи, пресс-конференции и диспуты, стать соорганизаторами культурных и общественных проектов и мероприятий.

 

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Метки: Автопробега дружбы «Берлин-Москва» берлин-москва автопробег из германии
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    А вот это на самом деле хорошая новость.
    23.03.2017 16:38
    1 | 0
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