В Тверской области замечено стадо оленей

Красивых и грациозных животных удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона. Как сообщает автор видео, стадо оленей засняли в марте этого года в Тверской области. Где именно, Дмитрий Терещук не уточняет.
Красивых и грациозных животных удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона. Как сообщает автор видео, стадо оленей засняли в марте этого года в Тверской области. Где именно, Дмитрий Терещук не уточняет.
|2017-03-18 20:20
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Комментарии (2)
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Судья
23.03.2017 15:08
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