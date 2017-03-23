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Тверские водолазы на глубине 4-х метров отработали навыки действий в аварийных случаях

23 Марта 2017 14:43
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Фоторепортаж

В Твери в одном из бассейнов прошло практическое занятие с водолазами. Учебно-тренировочные спуски необходимы спасателям-водолазам для поддержания формы и готовности к выполнению задач любой сложности.

Под руководством начальника отряда  поисково-спасательных работ на водах Виталия Сопко группа водолазов занималась отработкой навыков погружения на необходимую глубину. Водолазы спускались под воду и регулировали уровень погружения - плавучесть - с помощью жилета-компенсатора.

Также спасатели отработали технологии водолазного поиска, освоили приемы подъема и транспортировки груза под водой, изучили основные принципы работы с водолазным оборудованием, подводные знаки. Во время погружений в бассейне на глубину около 4-х метров они осваивают навыки действий в особых случаях, таких как: аварийное всплытие без аппарата, работа вдвоем на одном аппарате и другое.

 

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Метки: водолазы гимс учения водолазов виталий сопко
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