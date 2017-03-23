Что сейчас происходит в парке Победы и какие его ожидают перемены в ближайшие три года

В 2016 году администрация Твери провела конкурс и заключила концессионное соглашение с ООО «Традиция», по которому парк Победы до 2030-го года переходит в частные руки, а за это новый хозяин должен навести здесь порядок. 23 марта представитель ООО «Традиция» и глава администрации Центрального района Твери рассказали ТИА, что ждет тверской парк Победы.

В 2015 году с ООО «Тверские парки» уже был заключен концессионный договор, но в 2016 году администрация его расторгла, так как новый хозяин парка не выполнял требования договора. Парк Победы был вновь выставлен на конкурс, в котором на этот раз победило ООО «Традиция» (руководитель Андрей Ористов) .

По договору, земля парка Победы находится в аренде у ООО «Традиция», а все движимое и недвижимое имущество парка: лавочки, Пантеон Памяти, ливневые канализации, бассейн, теннисный корт, футбольное поле, видеонаблюдение, освещение, игровые площадки, экстрим-площадка, дорожки и другое – в пользовании. Хозяйничать частник здесь будет до 2030 года. По этому договору, до 2020 года ООО «Традиция» должна потратить на реконструкцию парка Победы не менее 30 млн рублей. Работа будет проводиться в пять этапов, на каждый этап должно быть потрачено от 4 до 8 млн рублей. Бюджетные деньги на реконструкцию выделяться не будут.

С июня 2016 года в Парке Победы началась реконструкция – первый этап. Представитель ООО «Традиция» Илья Орлов рассказал, что новый хозяин успел сделать:

- Старый разбитый асфальт на дорожках меняется на брусчатку. Брусчаткой уже выложен главный вход в парк, некоторые дорожки, площадка у бассейна. Мы частично заменили старые лавочки на новые, более удобные, поставили новые урны. Скамейки и урны купила администрация города. Продолжается замена освещения парка. К 9 мая будет восстановлен Пантеон Памяти.

В 2017 году начнется замена бассейна. Илья Орлов рассказал, что они регулярно чистят его от мусора, а тверичане вновь и вновь гадят здесь.

- В 2016 году был случай, когда в бассейн кто-то даже сбросил 400-килограмовую антивандальную скамейку. Регулярно сюда бросают камни, доски, брусчатку, которую выковыривают из дорожек парка. Сами понимаете, что поднять четыре центнера не так-то просто, но главный вопрос - зачем люди вот так расходуют свою удаль?

После того как в парке появится новый бассейн, возможно, здесь организуют прокат детских надувных лодочек.

Перечень работ по этапам еще уточняется. Но Илья Орлов рассказал, что к 2020 году в парке будет полностью заменена система освещения, будет установлено дополнительно видеонаблюдение, все дорожки парка выложены брусчаткой. На протяжении всего времени реконструкции временный хозяин должен следить за чистотой в парке: вывозить мусор, косить траву, чистить снег, ухаживать за клумбами, деревьями и кустарниками. Работа по озеленению будет проводиться в течение всех пяти лет, в том числе здесь будут посажены молодые яблони взамен засохших.

Как только администрация Твери даст добро, в парке начнут строить новое кафе.

- Желающий поставить кафе уже есть, пока нет согласия администрации. Кафе планируется установить у третьего входа в парк, возле кукольного театра. Рядом с кафе, а также недалеко от теннисного корта будут установлены биотуалеты.

Что касается кафе «Три пескаря», которое уже много лет работает в парке, то его судьба пока не решена: владелец хочет продолжать здесь работать, городская администрация судится, так как это кафе поставлено с нарушением норм.

ООО «Традиция» заключило договор, по которому восстанавливать футбольное поле, теннисный корт и экстримплощадку будет ООО «Спецкровстрой 69». Его представитель Анатолий Брыскин рассказал ТИА, что на эти три объекта они потратят 3 млн рублей, в мае 2017 года реконструкция будет завершена.

- Мы заменим фанеру и перекрасим все объекты на экстрим-площадке, частично заменим покрытие на футбольном поле. На теннисном корте будет покрашено ограждение, полностью заменено покрытие поля, установлены новые сетки, позже будет заменено освещение корта.

Футбольное поле и экстрим площадка останутся бесплатными, а вот теннисный корт станет платным. ООО «Спецкровстрой69» по договору пользуется этими объектами в течение 15 лет.

Илья Орлов пояснил, что в парке Победы очень высокая проходимость, а потому бизнес с удовольствием пойдет сюда работать. В отремонтированном парке регулярно, в соответствии с сезоном, будут работать различные аттракционы, пункты прокатов.

Понятно, что ухоженный парк Победы будет приносить радость отдыхающим, а бизнесменам деньги. Но только сегодня парк по-прежнему выглядит неприглядно.

- Каждый вторник проводится мониторинг работ, - рассказал ТИА глава Администрации Центрального района Твери Максим Чубуков. - Пока мы недовольны тем, как выполняет условия концессионного соглашения: не укладываются в сроки, в парке вовремя не убирается мусор, не приведены в порядок деревья. В конце марта по результатам мониторинга будет принято решение - продолжать ли работу с ООО «Традиция» или вновь выставлять Парк Победы на конкурс.

Илья Орлов подтвердил слова городского чиновника:

- Да, мы немного не рассчитали свои силы, но будем наращивать объемы работ.