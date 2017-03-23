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Что сейчас происходит в парке Победы и какие его ожидают перемены в ближайшие три года

Что сейчас происходит в парке Победы и какие его ожидают перемены в ближайшие три года - ТИА
23 Марта 2017 15:10
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Фоторепортаж

В 2016 году администрация Твери провела конкурс и заключила концессионное соглашение с ООО «Традиция», по которому парк Победы до 2030-го года переходит в частные руки, а за это новый хозяин должен навести здесь порядок. 23 марта представитель ООО «Традиция» и глава администрации Центрального района Твери рассказали ТИА, что ждет тверской парк Победы.

В 2015 году с ООО «Тверские парки» уже был заключен концессионный договор, но в 2016 году администрация его расторгла, так как новый хозяин парка не выполнял требования договора. Парк Победы был вновь выставлен на конкурс, в котором на этот раз победило ООО «Традиция» (руководитель Андрей Ористов) .

По договору, земля парка Победы находится в аренде у ООО «Традиция», а все движимое и недвижимое имущество парка: лавочки, Пантеон Памяти, ливневые канализации, бассейн, теннисный корт, футбольное поле, видеонаблюдение, освещение, игровые площадки, экстрим-площадка, дорожки и другое – в пользовании. Хозяйничать частник здесь будет до 2030 года. По этому договору, до 2020 года ООО «Традиция» должна потратить на реконструкцию парка Победы не менее 30 млн рублей. Работа будет проводиться в пять этапов, на каждый этап должно быть потрачено от 4 до 8 млн рублей. Бюджетные деньги на реконструкцию выделяться не будут.

С июня 2016 года в Парке Победы началась реконструкция – первый этап. Представитель ООО «Традиция» Илья Орлов рассказал, что новый хозяин успел сделать:

- Старый разбитый асфальт на дорожках меняется на брусчатку. Брусчаткой уже выложен главный вход в парк, некоторые дорожки, площадка у бассейна. Мы частично заменили старые лавочки на новые, более удобные, поставили новые урны. Скамейки и урны купила администрация города. Продолжается замена освещения парка. К 9 мая будет восстановлен Пантеон Памяти.

В 2017 году начнется замена бассейна. Илья Орлов рассказал, что они регулярно чистят его от мусора, а тверичане вновь и вновь гадят здесь.

- В 2016 году был случай, когда в бассейн кто-то даже сбросил 400-килограмовую антивандальную скамейку. Регулярно сюда бросают камни, доски, брусчатку, которую выковыривают из дорожек парка. Сами понимаете, что поднять четыре центнера не так-то просто, но главный вопрос - зачем люди вот так расходуют свою удаль?

После того как в парке появится новый бассейн, возможно, здесь организуют прокат детских надувных лодочек.

Перечень работ по этапам еще уточняется. Но Илья Орлов рассказал, что к 2020 году в парке будет полностью заменена система освещения, будет установлено дополнительно видеонаблюдение, все дорожки парка выложены брусчаткой. На протяжении всего времени реконструкции временный хозяин должен следить за чистотой в парке: вывозить мусор, косить траву, чистить снег, ухаживать за клумбами, деревьями и кустарниками. Работа по озеленению будет проводиться в течение всех пяти лет, в том числе здесь будут посажены молодые яблони взамен засохших.

Как только администрация Твери даст добро, в парке начнут строить новое кафе.

- Желающий поставить кафе уже есть, пока нет согласия администрации. Кафе планируется установить у третьего входа в парк, возле кукольного театра. Рядом с кафе, а также недалеко от теннисного корта будут установлены биотуалеты.

Что касается кафе «Три пескаря», которое уже много лет работает в парке, то его судьба пока не решена: владелец хочет продолжать здесь работать, городская администрация судится, так как это кафе поставлено с нарушением норм.

ООО «Традиция» заключило договор, по которому восстанавливать футбольное поле, теннисный корт и экстримплощадку будет ООО «Спецкровстрой 69». Его представитель Анатолий Брыскин рассказал ТИА, что на эти три объекта они потратят 3 млн рублей, в мае 2017 года реконструкция будет завершена.

- Мы заменим фанеру и перекрасим все объекты на экстрим-площадке, частично заменим покрытие на футбольном поле. На теннисном корте будет покрашено ограждение, полностью заменено покрытие поля, установлены новые сетки, позже будет заменено освещение корта.

Футбольное поле и экстрим площадка останутся бесплатными, а вот теннисный корт станет платным. ООО «Спецкровстрой69» по договору пользуется этими объектами в течение 15 лет.

Илья Орлов пояснил, что в парке Победы очень высокая проходимость, а потому бизнес с удовольствием пойдет сюда работать. В отремонтированном парке регулярно, в соответствии с сезоном, будут работать различные аттракционы, пункты прокатов.

Понятно, что ухоженный парк Победы будет приносить радость отдыхающим, а бизнесменам деньги. Но только сегодня парк по-прежнему выглядит неприглядно.

- Каждый вторник проводится мониторинг работ, - рассказал ТИА глава Администрации Центрального района Твери Максим Чубуков. - Пока мы недовольны тем, как выполняет условия концессионного соглашения: не укладываются в сроки, в парке вовремя не убирается мусор, не приведены в порядок деревья. В конце марта по результатам мониторинга будет принято решение - продолжать ли работу с ООО «Традиция» или вновь выставлять Парк Победы на конкурс.

Илья Орлов подтвердил слова городского чиновника:

- Да, мы немного не рассчитали свои силы, но будем наращивать объемы работ.

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Метки: парк победы ООО "Традиция" Максим Чубуков реконструкция парка победы
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Комментарии (19)

  • TVERSKOY_SK 
    На данный момент в парке Победы разруха полная и каких либо работ и не видно и слышно вообще.
Надо передать управление Парком победы Горсаду, т.к. у них всё нормально получается.
Болото в  виде фонтана с зеленой водой  в центре парка это апогей состояния парка.
    23.03.2017 15:21
    0 | 10

    • ullrogova 
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      23.03.2017 20:02
      0 | 0

  • DenBlldenn 
    Если в прошлый раз эта контора ничего не сделала, то почему вдруг она в этот раз что-то сделает?
    23.03.2017 15:32
    0 | 6

    • Эго 
      Потому что это традиция такая у ООО"Традиция". А традиции, как известно, живучи.
      23.03.2017 18:41
      0 | 1

  • Vojdy 
    Может Мгеровцам сдать в аренду?
    23.03.2017 15:47
    0 | 6

    • Proletary 
      Тьфу, пошляк. Тут серьезная тема, а вы геев в плохом смысле поминаете.
      23.03.2017 16:14
      0 | 4

  • bae99 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    23.03.2017 15:50
    0 | 5

  • VIRRA-EL_ 
    А не хочет АДминистрация города Твери рассказать, что сейчас происходит с бульваром Цанова, и каким его обещали сделать NN-ое количество времени назад? Такие фото красивые, такие проекты были! Рожь колоситься будет, дорожки в брусчатке, фонари... Как был в ямах, так и остался, разве что ям добавили да куч земли непонятных насыпали. Пара лавок и дорожек появились со стороны "Старого Баку" - пустить пыль в глаза гостям ресторана, и все на том. 
Так что рассказывать о предстоящем благоустройстве Парка Победы, это, конечно, не мешки ворочать...
    23.03.2017 15:50
    0 | 9

    • Garykus 
      Так те Инвесторы которых привлек Тимофеев разбежались, а новая администрация не способна привлекать бизнес к качественному выполнению работ. И теперь придется ждать когда г-н Руденя выделит деньги на благоустройство Бульвара Цанова за бюджетные средства (по статье "О Статусе Города", по которой область софинансирует бюджет города)
      23.03.2017 16:34
      2 | 3

  • Житель подземелья 
    прикольно. 1 раз конкурс выиграли, не справились, были посланы на йух, 2 раз конкурс выиграли те же самые лица, причем даже не сменив названия (ну так, хотя бы ради приличия что ли). что-то мне подсказывает, что результат будет таким же.
    23.03.2017 15:56
    0 | 9

  • kudimov 
    А я не понимаю коммерческую выгоду победителя конкурса. За счет чего они собираются отбивать эти 30 млн? Платный вход и платный выход?
    23.03.2017 16:05
    0 | 6

    • RSERG 
      Платные лавочки. Кинул в прорезь монетку, лавочка открылась. 5 минут посидел, если еще монетку не кинул, лавочка закрылась.
      23.03.2017 16:14
      0 | 5

      • Proletary 
        И прорезь защелкнулась.
        23.03.2017 16:37
        0 | 5

    • Proletary 
      0-day уязвимость. Кудимов, считаете ли вы себя поднаторелым в мошенничестве?
      23.03.2017 16:19
      0 | 4

    • Житель подземелья 
      Если по уму, то они должны отбивать эти затраты за счет использования территории по своему усмотрению в рамках заключенного договора с администрацией. Ну например поставить летний шалман с пивом, а бабло за аренду положить себе в карман (если хозяин шалмана со стороны). Можно поставить какие-нибудь платные аттракционы, прокат роликов и все такое. Это если по уму и по закону, как оно будет на самом деле - посмотрим. А вот платный вход они делать не имеют права, ибо городская собственность и все такое, по закону доступ бесплатный, а вот пользование инфраструктурой (особенно если она возведена арендатором) - это пжалста, готовьте бабосики.
      23.03.2017 16:23
      0 | 5

    • Zorkiy 
      Чего там "отбивать": Не такая уж и великая сумма - всего лишь 5 лексусов стандартной комплектации...
      23.03.2017 16:54
      1 | 0

    • horton 
      Кудимов, написано же: теннисный корт станет платным... наверное, еще и лодочки надувные тоже...)
      23.03.2017 16:58
      0 | 1

    • DenBlldenn 
      продажа всякой чепухи типа сладкой ваты и мороженого, прокат коньков/великов, аттракционы для детей и т.п.
вобщем всё что можно увидеть в день города, будет там.
      23.03.2017 17:00
      0 | 1

  • buch 
    Без "12 друзей Рудени" городу не обойтись.
 Надо сдать город в аренду Сечину. И будет всем нам счастье! ))))
    23.03.2017 17:02
    0 | 1
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