Ржев вновь возглавил Вадим Родивилов, совместив две должности в одном лице

Ещё в конце января текущего года глава города Ржев Вадим Родивилов объявил о сложении полномочий. Он сделал заявление в финале заседания городской Думы. Родивилов ушёл в отставку, чтобы через пару месяцев возглавить город в новом качестве, став единым главой Ржева.

Во Ржеве изменилась система муниципального управления: должность главы администрации города упразднили, его функции теперь выполняет мэр, которого на основании конкурса выбирает специальная комиссия, половину членов которой утверждает губернатор, другую - депутаты Ржевской городской Думы.

22 марта на заседании Ржевской гордумы депутаты заслушали доклады двух кандидатов на пост главы города - Вадима Родивилова и Александра Бушева. В итоге, единогласно проголосовали за единоросса Родивилова.

Также повторно пост председателя Ржевской городской Думы была избрана Елена Маслакова.