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В Тверской области полицейские сняли с поезда зацепера. При этом у мужчины был при себе билет

23 Марта 2017 13:36
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Транспортные полицейские Северо-Западного Федерального округа сняли с поезда Санкт-Петербург - Москва взрослого экстремала, который решил прокатиться между вагонами. Как оказалось, билет при этом у гражданина был.

Как сообщают «Невские новости» зацепером оказался 27-летний мужчина, опоздавший на посадку. Он купил билет и не успел до отправления поезда, однако решил во что бы то ни стало добраться до желаемой точки и запрыгнул между вагонами уходящего состава.

Сел мужчина между вагонами  на станции "Славянка", а закончил свое путешествие он только в отделе полиции на станции "Бологое".

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Метки: зацепер на поезде сняли зацепера зацепер между вагонами транспортная полиция
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Ему проводница чайку то не выносила туда и комплект белья? Деньги же плочены.
    23.03.2017 13:49
    1 | 7

  • BEKTOP 
    Хорошо что вовремя заметили и сняли. Я думаю это является следствием общефедеральной известности и стремительным ростом рейтинга губернатора. Видя растущий рейтинг полиция повышает бдительность и усердие. 
А представляете, что могло бы случиться, если бы не заметили и не сняли, и взрослый зацепер доехал бы до пункта назначения?
    23.03.2017 14:06
    3 | 3

  • horton 
    Это ж сколько много станций от Славянки до Бологое. Почему же он в вагон не сел при первой возможности? Понравилось между вагонами на свежем воздухе с ветерком?
    23.03.2017 14:12
    0 | 2

  • hrust 
    Все понятно, просто не успевал зайти в вагон уже отправляющегося поезда.
Наверное, задержался в очереди в кассе, когда и покупал тот самый билет
    23.03.2017 14:27
    0 | 1
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