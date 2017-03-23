В Тверской области полицейские сняли с поезда зацепера. При этом у мужчины был при себе билет

Транспортные полицейские Северо-Западного Федерального округа сняли с поезда Санкт-Петербург - Москва взрослого экстремала, который решил прокатиться между вагонами. Как оказалось, билет при этом у гражданина был.

Как сообщают «Невские новости» зацепером оказался 27-летний мужчина, опоздавший на посадку. Он купил билет и не успел до отправления поезда, однако решил во что бы то ни стало добраться до желаемой точки и запрыгнул между вагонами уходящего состава.

Сел мужчина между вагонами на станции "Славянка", а закончил свое путешествие он только в отделе полиции на станции "Бологое".