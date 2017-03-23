Торжок с пожарскими котлетами отметили на «Гастрономической карте России»

На «Гастрономической карте России» теперь есть и Тверская область. Первым наш регион представил Торжок со своей знаменитой пожарской котлетой.

«Гастрономическая карта России» - масштабный проект Федерального агентства по туризму, цель которого - привлечение туристов в разные регионы России, предоставление возможности познакомиться с особенностями русской кухни, рассказать о вкусных сувенирах, построить интересный маршрут.

Проектом заинтересовались многие регионы. В карту попали ярославские сыры и хрен, вологодское масло, тульские пряники, камышинский арбуз, псковский царский снеток, муромские калачи, а также вятские рыжики, истобенский огурец, алтайский мед, уральские пельмени и многое другое. Карта постоянно пополняется.

Тверская область отмечена Дарницким чёрным хлебом и знаменитыми на всю Россию Пожарскими котлетами. Приезжая в Торжок, туристы могут попробовать этот кулинарный бренд новоторов, а также принять участие в мастер-классах по приготовлению блюда.