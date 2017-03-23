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Торжок с пожарскими котлетами отметили на «Гастрономической карте России»

23 Марта 2017 13:20
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На «Гастрономической карте России» теперь есть и Тверская область. Первым наш регион представил Торжок со своей знаменитой пожарской котлетой.

«Гастрономическая карта России» - масштабный проект Федерального агентства по туризму, цель которого - привлечение туристов в разные регионы России, предоставление возможности познакомиться с особенностями русской кухни, рассказать о вкусных сувенирах, построить интересный маршрут.

Проектом заинтересовались многие регионы. В карту попали ярославские сыры и хрен, вологодское масло, тульские пряники, камышинский арбуз, псковский царский снеток, муромские калачи, а также вятские рыжики, истобенский огурец, алтайский мед, уральские пельмени и многое другое. Карта постоянно пополняется.  

Тверская область отмечена Дарницким чёрным хлебом и знаменитыми на всю Россию Пожарскими котлетами. Приезжая в Торжок, туристы могут попробовать этот кулинарный бренд новоторов, а также принять участие в мастер-классах по приготовлению блюда.

 

 

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Метки: пожарские котлеты гастрономическая карта россии торжок вкусная карта россии туризм в тверской области
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Комментарии (7)

  • Leandr 
    Упоминание о котлетах сразу дает медиаимпульс - Руденя!
    23.03.2017 13:36
    1 | 5

  • MikeH 
    Завтра поинтересуюсь, что там започем с этими котлетами.
    23.03.2017 13:45
    0 | 3

    • kudimov 
      Отведывал. Вкусные и не дорогие. Но специально из-за них в Торжок бы не поехал.
      23.03.2017 14:12
      0 | 2

      • horton 
        И я разок ела... Было дело...)
        23.03.2017 14:44
        0 | 1

        • kudimov 
          Самой надо уметь готовить! Одними чебуреками мужика не прокормить!))
          23.03.2017 14:46
          0 | 0

          • horton 
            А Вам жена сама котлеты не готовит? По Торжкам подъедаетесь?! ))
            23.03.2017 14:49
            0 | 1

  • BARBAdos 
    кулинарный бренд новоторов? Блин, я по сто раз в году езжу в деревню через Торжок, но отведывать что то в местном общепите ни разу не рискнул, и другим не советую...

У нас в стране самый распространенный кулинарный бренд - это шаварма из ларька, ну еще конкуренцию ей составляют блины-с-лопаты...
    23.03.2017 14:59
    0 | 0
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