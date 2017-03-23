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Пожилая мошенница из Твери шесть лет по низкой цене «продавала» квартиры, машины и сахар доверчивым гражданам

23 Марта 2017 13:02
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Калининский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летней жительницы Твери. Женщина обманывала доверчивых граждан. Она в период с 2009 года по декабрь 2015 года получала от потерпевших деньги, обещая им продать однокомнатную или трехкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, а также автомобиль и сахарный песок по низкой цене. При этом квартир и автомобиля в собственности у осужденной не было. Полученные деньги тратила на себя.

Суд по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Метки: мошенница пожилая мошенница обманывала граждан
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Комментарии (4)

  • romich 
    Неправильно  называть обманутых граждан  доверчивыми. Они идиоты.
    23.03.2017 13:09
    0 | 4

  • horton 
    Неужели и в приговоре именно такая формулировка:
"...обещая им продать однокомнатную ИЛИ трехкомнатную квартиру..."?? )))
    23.03.2017 13:32
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    А сахарный песок у неё был,целый килограмм!
    23.03.2017 13:40
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Если бы не возраст тётки, то можно было смело утверждать о принадлежности к МГЕР. Хотя...) Бывших мгерышей не бывает. По уровню криминализации.
    23.03.2017 14:17
    0 | 1
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