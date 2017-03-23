Пожилая мошенница из Твери шесть лет по низкой цене «продавала» квартиры, машины и сахар доверчивым гражданам

Калининский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летней жительницы Твери. Женщина обманывала доверчивых граждан. Она в период с 2009 года по декабрь 2015 года получала от потерпевших деньги, обещая им продать однокомнатную или трехкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, а также автомобиль и сахарный песок по низкой цене. При этом квартир и автомобиля в собственности у осужденной не было. Полученные деньги тратила на себя.

Суд по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.