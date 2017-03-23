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В Тверской области в аварии пострадал трехлетний ребенок

23 Марта 2017 12:35
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Мальчик находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

23 марта в 09.55 в городе Конаково водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель, женщина-пассажирка и ребенок пострадали. Все были госпитализированы. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, мальчик находился на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, не пристегнутый ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

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