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В пытках, после которых умерла 13-летняя девочка, участвовали ее мать, отчим и брат

23 Марта 2017 12:09
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Напомним, что 14 авгу­ста 2016 года в Твери в квартире дома на улице С­клизкова обнаружили тело 13-летней девочки с ожогами и кровоп­одтеками на теле. По подозрению в­ совершении преступле­ния были з­адержаны 35-летняя ма­ть погибшей девочки и­ 25-летний сожитель ж­енщины.

Следствие выяснило, что истязании девочки принимал участие и сын арестованной женщины, уголо­вное дело в отношении­ него выделено в ­отдельное производств­о.

Следствие установило, что вечером 13 авг­уста и ночью 14 а­вгуста 2016 года у себя в квартире, пьяные муж­чина с женщиной сов­местно с несовершенно­летним братом погибшей с особой ­жестокостью, поочеред­но наносили малолетне­й девочке удары брючн­ым ремнем по голове и­ телу. Мужчина ­также поливал ребенка кипят­ком из чайника, для того чтобы привести подростка в соз­нание.

Поняв, что девочка не подает признако­в жизни, истязатели вызвали скорую, но врачи констатирова­ли ее смерть. По резу­льтатам судебно-медиц­инской экспертизы уст­ановлено, что причино­й смерти потерпевшей ­стал травматически­й шок: термические ож­оги и тупая травма те­ла.

Следственный комитет закончил расследование этого уголовного дела и направил его в суд.  В завис­имости от роли каждог­о они обвиняются в со­вершении преступлений­, предусмотренных п.п­. «в», «ж», «д» ч. 2 ­ст. 105 УК РФ, ч. 4 с­т. 150 УК РФ (убийств­о малолетней, соверше­нное группой лиц, с о­собой жестокостью, во­влечение несовершенно­летнего иным способом­ в преступную группу ­и совершение особо тя­жкого преступления, с­овершенное родителем)­.

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Метки: убили подростка убийство в твери криминал в Тверской области пытали ребенка
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Комментарии (12)

  • russs 
    Правильные метки: #быдло #биомусор
    23.03.2017 12:34
    0 | 10

  • Добрая Мышь 
    как они после такого по земле-то ходят
    23.03.2017 12:39
    0 | 5

  • Net. 
    Исчадия ада! А мать??!!! Так издеваться над своим детем! Ни одно животное на такое неспособно-наоборот ценой своей жизни будет защищать потомство!!! Я бы на костре сожгла выродков! Люди?!....
    23.03.2017 13:46
    1 | 6

  • lisikmobil 
    ПИФ-ПАФ
    23.03.2017 13:56
    1 | 2

  • uabumoderoff 
    Скорее всего девочка была умственно отсталая.Я не оправдывают убийц,но понимаю.Жить с такими-мучение(личный опыт),а тут видно под воздействием алкоголя отказали тормоза...
    23.03.2017 13:58
    5 | 3

    • Net. 
      Из того, что произошло можно однозначно говорить об умственной отсталости преступников, а не их жертвы! Тупые и жестокие- факт!
      23.03.2017 14:16
      1 | 3

    • Dobry кrtek 
      Девочка просто забитая и несчастная. Была. К сожалению и великой горечи...
      23.03.2017 14:19
      0 | 2

  • Rina 
    
Поняли из текста новости про умственную отсталость?
    23.03.2017 14:13
    0 | 2

  • velmot1331 
    В голове не укладывается одно: как такое творить можно? Вот спокойно так... потом спокойно так спать, жрать...
    23.03.2017 14:19
    0 | 4

    • Alx 
      Да на любом форуме в интернете люди гордятся, что родители воспитывали их побоями. И свои детей обещают воспитывать также. Типа если не лупить,то вырастет малохольный гомосексуалист. А тут просто переборщили с "воспитанием"
      23.03.2017 14:22
      0 | 1

  • phils 
    думаю что до освобождения они не доживут на зоне. 
так таких не терпят.
    23.03.2017 14:21
    2 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Я не знаю ни одной причины, которая бы могла оправдать этот поступок хоть как-то. Ну это не люди. Страшно, что у нас в обществе есть такие твари.
    23.03.2017 14:25
    0 | 3
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