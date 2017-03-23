В пытках, после которых умерла 13-летняя девочка, участвовали ее мать, отчим и брат

Напомним, что 14 августа 2016 года в Твери в квартире дома на улице Склизкова обнаружили тело 13-летней девочки с ожогами и кровоподтеками на теле. По подозрению в совершении преступления были задержаны 35-летняя мать погибшей девочки и 25-летний сожитель женщины.
Следствие выяснило, что истязании девочки принимал участие и сын арестованной женщины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Следствие установило, что вечером 13 августа и ночью 14 августа 2016 года у себя в квартире, пьяные мужчина с женщиной совместно с несовершеннолетним братом погибшей с особой жестокостью, поочередно наносили малолетней девочке удары брючным ремнем по голове и телу. Мужчина также поливал ребенка кипятком из чайника, для того чтобы привести подростка в сознание.
Поняв, что девочка не подает признаков жизни, истязатели вызвали скорую, но врачи констатировали ее смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти потерпевшей стал травматический шок: термические ожоги и тупая травма тела.
Следственный комитет закончил расследование этого уголовного дела и направил его в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «ж», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ (убийство малолетней, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, вовлечение несовершеннолетнего иным способом в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления, совершенное родителем).
Комментарии (12)
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_Gelsomino_
23.03.2017 14:25
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