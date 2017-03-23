Под Тверью пропал мужчина. Он уехал на рейсовом автобусе и не вернулся

Мамонтов Владимир Николаевич, 1961 г.р., пропал 19 марта. Около 18 часов уехал на рейсовом автобусе из деревни Дудино Тургиновского с/п Калининского района в направлении села Тургиново и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 60 лет, славянской внешности, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, носит усы.

Был одет: зеленая камуфляжная утепленная куртка, синие джинсы, зеленые резиновые сапоги.

Особые приметы: съемный верхний зубной протез.

При себе предположительно имел: черный телефон «Самсунг» в противоударном корпусе.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам: 89106463434 или 102.