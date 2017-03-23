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Под Тверью пропал мужчина. Он уехал на рейсовом автобусе и не вернулся

23 Марта 2017 12:22
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Мамонтов Владимир Николаевич, 1961 г.р., пропал 19 марта. Около 18 часов уехал на рейсовом автобусе из деревни Дудино Тургиновского с/п Калининского района в направлении села Тургиново и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 60 лет, славянской внешности, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, носит усы.

Был одет: зеленая камуфляжная утепленная куртка, синие джинсы, зеленые резиновые сапоги.

Особые приметы: съемный верхний зубной протез.

При себе предположительно имел: черный телефон «Самсунг» в противоударном корпусе.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам: 89106463434 или 102.

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Метки: пропал мужчина разыскивается мужчина розыск
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Комментарии (3)

  • ksw 
    Вернется, забухал где-то.
    23.03.2017 12:37
    0 | 8

    • Dobry кrtek 
      Уже. Судя по фото.
      23.03.2017 14:14
      0 | 0

  • Leo-L 
    Чем то похож на тренера "Локомотива" Юрия Семина.
    Прикрепленные изображения:
    23.03.2017 14:24
    1 | 1
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