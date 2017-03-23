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Движение по Горбатому мосту в Твери будет ограничено с 1 апреля по 3 мая, но на Пасху его откроют

Движение по Горбатому мосту в Твери будет ограничено с 1 апреля по 3 мая, но на Пасху его откроют - ТИА
23 Марта 2017 11:51
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 С 1 апреля в Твери возобновятся работы по капитальному ремонту путепровода на Санкт-Петербургском шоссе. Напомним, капремонт Горбатого моста начался ещё в октябре прошлого года и шёл до декабря. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения, мост перекрыт для движения.

Сейчас на мосту планируют снять верхнее основание асфальтобетонного покрытия, уложить гидроизоляцию, забетонировать, а затем уже приступить к асфальтированию. Работы будут вести как на проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, планируется покрасить ограждения и нанести новую дорожную разметку.

Ремонт производит подрядчик ОАО «РЖД» - компания «Инжстрой». На период работ движение по мосту будет ограничено:  с 1 апреля перекроют половину проезжей части, а по другой половине организуют реверсивное движение. В дни празднования Пасхи - 15 и 16 апреля - мост будет полностью открыт для движения, а с 17 апреля до 3 мая работы продолжат на второй половине моста.

Кроме того, на весь период проведения ремонтных работ будет закрыт выезд с улицы Хромова на Петербургское шоссе перед путепроводом. На улице Хромова - на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе - будет введено двустороннее движение для возможности подъезда к домам и улице Седова. Сообщает Управление информации администрации Твери.

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Метки: горбатый мост ремонт моста в твери перекрытие моста ремонт горбатого моста
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Комментарии (1)

  • _Gelsomino_ 
    Они там совсем охренели что ли? В рамках зимнего мракобесия не все деньги перепилили?
    23.03.2017 14:18
    0 | 0
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