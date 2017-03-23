В Тверской области мужчина специально устроил пожар на предприятии

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении 33-летнего жителя Бежецка возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 167 УК РФ.

Бывший работник ООО "ВиЭко", который ранее был судим за преступления против собственности, пришел на территорию предприятия в Бежецке и поджег зажигалкой непрессованный картон внутри ангара. После того, как он убедился, что огонь уже не потушить, скрылся с места происшествия.

В результате умышленных действий обвиняемого огонь полностью уничтожил находящиеся в ангаре два гидравлических пакетировочных пресса. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.