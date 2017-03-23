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В Твери началась "Студенческая весна"

23 Марта 2017 10:24
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Фоторепортаж

С 20 марта по 18 апреля в Тверском государственном университете проходит  ежегодный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2017». Студенты вновь сразятся за звание лучшего творческого коллектива, победитель будет представлять Тверскую область на фестивале «Российская студенческая весна», финал которого пройдет в Кремле в мае 2017 года.

Фестиваль «Студенческая весна» ТвГУ  состоит из двух частей. Откроют праздник студенческого искусства конкурсные просмотры по пяти творческим направлениям: музыкальному, танцевальному, оригинальному, театральному и журналистскому.

С 27 по 14 апреля пройдут выступления всех факультетов ТвГУ. Факультет-победитель фестиваля будет назван на гала-концерте 18 апреля в МДК «Химволокно». Начало конкурсных просмотров – в 17:00, факультетских программ и гала-концерта – в 19:00.  Сообщает пресс-служба ТвГУ

 

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Метки: студенческая весна ТвГУ
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