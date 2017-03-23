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В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

23 Марта 2017 10:23
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Как сообщает «Российская газета», эта идея изложена в законопроекте "Об ответственном обращении с животными", который готовится к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении.

Уже после вступления закона в силу сам список «опасных» пород собак будет одобрен Минприроды или Минсельхозом. Таких животных нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника. Правила выгула других пород собак будут определяться на региональном уровне.

В первоначальной версии документа 2010 года к опасным породам отнесли американского питбультерьера, южноафриканского бурбуля, кавказскую овчарку и некоторые другие.

Кроме того, пишет rg.ru, в поправках четко прописано, что такое "жестокое обращение с животными". Это систематическое истязание животных, в том числе в нарушении правил и условий их содержания, нанесение побоев, увечий, травм и причинение иного вреда животным. А также это лишение еды, воды и выгула и неоказание своевременной ветеринарной помощи.

Специалисты сейчас работают и над новыми статьями в КоАП. Которые предусматривают крупные штрафы – до нескольких сотен тысяч рублей, как за проявление жестокости, так и за пропаганду плохого отношения к животным. Рассматривается вопрос об усилении наказаний по уголовной статье "Жестокое обращение с животными".

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Метки: опасные породы собак жестокое обращение с животными опасные породы
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Комментарии (15)

  • AlexTvr 
    Правильное решение!
Некоторые бойцовские породы совсем следует запретить заводить в домашних условиях.
    23.03.2017 10:35
    5 | 5

    • jazz-y 
      Решение неправильное. Метисы и собаки без родословной (с не подтвержденной породой) сразу пролетают мимо, т.е. обойти закон проблемы не составляет.

То что к жестокому обращению с животными хотят отнести нарушение правил их содержания - шикарно. Особенно, если сначала прочитать местные правила содержания животных, которые не нарушить невозможно.

Т.е. работать это не будет.
      23.03.2017 10:39
      0 | 11

      • MikeH 
        Это ж наша госдума. Что такое качественные законы, они не знают в принципе.
        23.03.2017 10:47
        0 | 7

        • RSERG 
          Они только будут учится, курсы им собираются ввести.
          23.03.2017 11:19
          0 | 4

    • Bonch 
        Закон принимать нужно. Ибо то,  что  сейчас - вообще  полная  дичь. 
  Но, конечно, много вопросов как  он  будет  исполняться?.. Тут  прогноз не утешительный.
  Ну  и  последнее: надо помнить,  что  самая опасная порода - человек ;-)!
      23.03.2017 12:56
      2 | 6

      • Net. 
        Хочу поддержать по поводу САМОЙ ОПАСНОЙ ПОРОДЫ+++++++ Думающие люди понимают истинную суть , а дуракам объяснять бесполезно ибо слепы, глухи и тупы.
        23.03.2017 13:54
        1 | 3

  • Добрая Мышь 
    ну конечно. у нас других-то проблем в стране нет, для решения которых надо законы принимать
    23.03.2017 10:48
    3 | 4

  • peshehod 
    Интересно, это кого из депутатов пёсик укусил в голову.
    23.03.2017 11:12
    0 | 10

  • Судья 
    надо еще ввести понятие как "Зажравшиеся породы депутатов")))
    23.03.2017 11:23
    0 | 9

  • Whois 
    Такие правила надо ввести для всех пород собак массой выше 2 кг. 
Ублюдки не попадают под закон. 
Ублю́док (от глагола «ублюдить» «блудить») — выродок, нечистокровный либо незаконнорождённый потомок чистокровного (породистого) родителя.

У депутатов проверяют IQ? Ну или хоть из психдиспансера справку просят предъявить?
    23.03.2017 12:12
    0 | 6

  • Бертран 
    На участковых уполномоченных ляжет ещё одно бремя нелёгкой службы, но настало время и в этой сфере навести порядок, господа, а они в авангарде, ближе всех к народу. Граждане неравнодушные к судьбе своего города обязаны сигнализировать о своих соседях нарушающих принятые нормы, загрязняющих дворовые территории и создающих опасность для гуляющих детей.
Лиха беда начало- мотопедисты тоже посмеивались, но где теперь они- так и с собачниками будет!
    23.03.2017 13:28
    1 | 3

  • uabumoderoff 
    Все верно.Американцы,южноафриканцы и кавказцы очень опасные породы собак.
    23.03.2017 13:47
    0 | 2

    • Proletary 
      Опасны ли среднеазиаты и южнорусы?
      23.03.2017 13:58
      0 | 1

      • uabumoderoff 
        Это будет определять комиссия на региональном уровне,тов.Швондер.
        23.03.2017 14:53
        0 | 0

  • BARBAdos 
    кроме кавказцев надо еще среднеазиатов включить в черный список. Ну и насчет молдован тоже подумать...
    23.03.2017 14:54
    0 | 2
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