В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

Как сообщает «Российская газета», эта идея изложена в законопроекте "Об ответственном обращении с животными", который готовится к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении.
Уже после вступления закона в силу сам список «опасных» пород собак будет одобрен Минприроды или Минсельхозом. Таких животных нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника. Правила выгула других пород собак будут определяться на региональном уровне.
В первоначальной версии документа 2010 года к опасным породам отнесли американского питбультерьера, южноафриканского бурбуля, кавказскую овчарку и некоторые другие.
Кроме того, пишет rg.ru, в поправках четко прописано, что такое "жестокое обращение с животными". Это систематическое истязание животных, в том числе в нарушении правил и условий их содержания, нанесение побоев, увечий, травм и причинение иного вреда животным. А также это лишение еды, воды и выгула и неоказание своевременной ветеринарной помощи.
Специалисты сейчас работают и над новыми статьями в КоАП. Которые предусматривают крупные штрафы – до нескольких сотен тысяч рублей, как за проявление жестокости, так и за пропаганду плохого отношения к животным. Рассматривается вопрос об усилении наказаний по уголовной статье "Жестокое обращение с животными".
Комментарии (15)
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BARBAdos
23.03.2017 14:54
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