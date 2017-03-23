В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»

Как сообщает «Российская газета», эта идея изложена в законопроекте "Об ответственном обращении с животными", который готовится к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении.

Уже после вступления закона в силу сам список «опасных» пород собак будет одобрен Минприроды или Минсельхозом. Таких животных нельзя будет выводить на улицу без поводка и намордника. Правила выгула других пород собак будут определяться на региональном уровне.

В первоначальной версии документа 2010 года к опасным породам отнесли американского питбультерьера, южноафриканского бурбуля, кавказскую овчарку и некоторые другие.

Кроме того, пишет rg.ru, в поправках четко прописано, что такое "жестокое обращение с животными". Это систематическое истязание животных, в том числе в нарушении правил и условий их содержания, нанесение побоев, увечий, травм и причинение иного вреда животным. А также это лишение еды, воды и выгула и неоказание своевременной ветеринарной помощи.

Специалисты сейчас работают и над новыми статьями в КоАП. Которые предусматривают крупные штрафы – до нескольких сотен тысяч рублей, как за проявление жестокости, так и за пропаганду плохого отношения к животным. Рассматривается вопрос об усилении наказаний по уголовной статье "Жестокое обращение с животными".