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В Тверской области планируют построить газопровод Ржев-Нелидово-Андреаполь

23 Марта 2017 09:17
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Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы будет расширена - в нее включат новые объекты.

- Определены дополнительные объемы по газификации региона. На одном из ближайших заседаний областного Правительства будет представлен проект программы газификации Тверской области до 2021 года. В ней есть амбициозные планы по газопроводу Ржев-Нелидово-Андреаполь, – сообщил Игорь Руденя.

Главам муниципальных образований уже сейчас необходимо готовить проектно-сметную документацию.

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы утверждена в июне 2016 года. В ней предусмотрено строительство ООО «Газпром межрегионгаз» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов. Обязательства Правительства Тверской области – строительство 95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жителей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных на природный газ.

Позднее на встрече губернатора Игоря Рудени и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была достигнута договоренность о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, который позволит газифицировать юго-западные территории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 крупных промышленных потребителей.

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Метки: газификация тверской области игорь руденя газопровод Ржев-Нелидово-Андреаполь
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Комментарии (1)

  • RSERG 
    Давно уже пора построить, а не только собираться. Газпром наше ( ваше) достояние.
    23.03.2017 11:17
    0 | 2
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