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На трассе М-10 столкнулись и сгорели две фуры, водитель одной погиб

На трассе М-10 столкнулись и сгорели две фуры, водитель одной погиб - ТИА
23 Марта 2017 09:23
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22 марта около 22.30 на 339 км трассы М-10 «Россия» в Бологовском районе 46-летний водитель фуры «Вольво» с полуприцепом, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в грузовик  «Скания» с полуприцепом,  под управлением 50-летнего водителя. От удара обе фуры загорелись, грузовики огнем уничтожены полностью. В результате ДТП водитель «Вольво»  от полученных травм скончался до приезда бригады скорой, водитель автомобиля «Скания» доставлен в больницу. Сообщает УГИБДД по Тверской области

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Метки: стокнулись фуры трасса м-10 "Россия" водитель фуры погиб загорелись две фуры
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Комментарии (5)

  • horton 
    Зачем ты в этот рейс собрался,
Как говорят, в расцвете лет,
Возможно, тормоз поломался
Или глубоким был кювет?
Не посидишь с друзьями больше,
Не возвратишься к нам сюда.
Харизматичный "дальнобойщик"
Умчался в вечность навсегда…

http://dalnoboitv.ru/2012/11/02/stixi-pro-dalnobojshhikov/
    23.03.2017 09:44
    0 | 2

    • romich 
      Харизматичный дальнобойщик.  Сильно.))
      23.03.2017 09:48
      0 | 1

  • russs 
    Железнодорожные перевозки спасут всех дальнобойщиков от платона, замерзания и даже смерти!
    23.03.2017 10:18
    1 | 6

    • Saian 
      С расценками РЖД, приведут к голодной смерти.
      23.03.2017 10:34
      2 | 5

      • RVS 
        тормознутостью и мозгодерством
        23.03.2017 11:23
        0 | 1
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