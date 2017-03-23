На трассе М-10 столкнулись и сгорели две фуры, водитель одной погиб

22 марта около 22.30 на 339 км трассы М-10 «Россия» в Бологовском районе 46-летний водитель фуры «Вольво» с полуприцепом, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, под управлением 50-летнего водителя. От удара обе фуры загорелись, грузовики огнем уничтожены полностью. В результате ДТП водитель «Вольво» от полученных травм скончался до приезда бригады скорой, водитель автомобиля «Скания» доставлен в больницу. Сообщает УГИБДД по Тверской области