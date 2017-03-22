Тяжелобольного мужчину транспортировал вертолёт МЧС из Конакова в Тверь

22 марта привлечение санитарного вертолета МЧС потребовалось 39-летнему мужчине, который находился в ЦРБ Конаковского района.

В 11:31 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России вместе с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в Конаково. После оказания медицинской помощи врачи приняли решение транспортировать больного в областную клиническую больницу Твери.

В 13:41 пациент под надзором врачей вертолетом был доставлен в областной центр.