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Игорь Руденя вошел в топ-пять губернаторов ЦФО

22 Марта 2017 19:27
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Информационно-аналитическая система "Медиалогия" подготовила медиарейтинги действующих губернаторов за февраль 2017 года.

Тверской губернатор Игорь Руденя показал высокий 26 результат в масштабе страны, поднявшись на 24 строчки а также существенно укрепил по итогам февраля позиции в рейтинге ЦФО, заняв 5 строчку списка, прибавив сразу 4 позиции. 

Эксперты связывают такой успех с решительной и продуктивной работой Игоря Рудени по повестке социального и экономического развития Тверской области. В частности, в феврале широкий отклик в средствах массовой информации получило успешное участие региона в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

- Губернатор Игорь Руденя продолжает эффективно позиционировать Тверскую область, создавая серьезные импульсы медиа-активности. В частности, высокий отклик получили проекты региона, представленные на инвестиционном форуме в Сочи как раз в феврале. Как вы помните, наш стенд вызвал большой интерес, в том числе, на высоком уровне. Не так просто привлечь внимание Председателя Правительства РФ, имея в конкурентах десятки субъектов РФ.

Тем не менее, губернатор это сделал, что в очередной раз свидетельствует о правильной стратегии продвижения интересов Тверской области, о продуманном и успешном  курсе развития территории региона, -прокомментировал результаты рейтинга член Общественной палаты Твери Павел Парамонов:  

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Метки: игорь руденя рейтинг гуернатора медиалогия
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Комментарии (6)

  • -GIP- 
    Сжечь нафик еще и областную больничку, +4 позиции в рейтинге, и вот оно 1-е место.
    22.03.2017 19:45
    0 | 1

  • infist 
    Больше спасибо за серьезные импульсы медиа активности!
    22.03.2017 19:46
    0 | 0

  • Leo-L 
    Область на 72 по эффективности систем здравоохранения, а губернатор этой области какие-то импульсы для медиа подает и находится аж на 26 месте....
Очень импульсивный у нас губернатор, с перебором импульсивности даже.
    22.03.2017 19:50
    0 | 2

  • horton 
    "..о продуманном и успешном  курсе развития территории региона..."
Прочитала: "о прИдуманном..."
    22.03.2017 19:50
    0 | 0

  • -GIP- 
    "прокомментировал результаты рейтинга" чота ошиблись походу, не те слова написали. Хотя в правильных словах присутствуют не очень культурные, типа ж...па и лизать, поэтому видать этими и заменили
    22.03.2017 19:51
    0 | 1

  • Бертран 
    Короля делает свита, господа! Стараемся, оскорбления терпим, но свою линию гнём, от того и результаты положительные.
    22.03.2017 19:54
    0 | 0
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