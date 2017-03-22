Игорь Руденя вошел в топ-пять губернаторов ЦФО

Информационно-аналитическая система "Медиалогия" подготовила медиарейтинги действующих губернаторов за февраль 2017 года.

Тверской губернатор Игорь Руденя показал высокий 26 результат в масштабе страны, поднявшись на 24 строчки а также существенно укрепил по итогам февраля позиции в рейтинге ЦФО, заняв 5 строчку списка, прибавив сразу 4 позиции.

Эксперты связывают такой успех с решительной и продуктивной работой Игоря Рудени по повестке социального и экономического развития Тверской области. В частности, в феврале широкий отклик в средствах массовой информации получило успешное участие региона в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

- Губернатор Игорь Руденя продолжает эффективно позиционировать Тверскую область, создавая серьезные импульсы медиа-активности. В частности, высокий отклик получили проекты региона, представленные на инвестиционном форуме в Сочи как раз в феврале. Как вы помните, наш стенд вызвал большой интерес, в том числе, на высоком уровне. Не так просто привлечь внимание Председателя Правительства РФ, имея в конкурентах десятки субъектов РФ.

Тем не менее, губернатор это сделал, что в очередной раз свидетельствует о правильной стратегии продвижения интересов Тверской области, о продуманном и успешном курсе развития территории региона, -прокомментировал результаты рейтинга член Общественной палаты Твери Павел Парамонов: