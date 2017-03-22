В Тверской области откроют паломнический центр с "горячей линией"

Паломнический центр будет создан в преддверии празднования 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которое состоится в начале июня.

Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп Тверская епархия и Министерство туризма Тверской области также откроют «горячую линию». Кроме торжественных мероприятий, в дни форума для паломников организуют культурно-экскурсионную программу. На территории монастыря и на площадке у деревни Светлица установят сцены и экраны для трансляции ключевых моментов праздника.

На совещании в правительстве обсудили обеспечение безопасности и правопорядка во время мероприятий, обустройство палаточного лагеря и парковок, организацию питания для паломников, работу водного и автомобильного общественного транспорта.

Подготовка к празднику началась еще в октябре 2016-го: тогда был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. В планах на ближайшие два месяца — ремонт дорог к обители и истоку Волги в деревне Волговерховье, а также ряда улиц в Осташкове. В мероприятиях, приуроченных к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского примет участие более 10 тысяч гостей Тверской области.

По словам губернатора Игоря Рудени, 350-летие обретения мощей Нила Столобенского — в числе самых значимых событий 2017 года, потому что в дореволюционное время паломничество на остров Столобный по своей значимости было первым после паломничества к Гробу Господню в Иерусалиме.