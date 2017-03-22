В Твери мальчиков часто называют Артемами и Максимами, а девочек – Софиями и Алисами

В Тверском ЗАГСе составили рейтинг самых популярных и редких имен новорожденных, зарегистрированных в феврале этого года.

В основном мальчиков называли Артемами, Максимами и Егорами, а девочек – Софиями, Алисами и Варварами.

В то же время были зарегистрированы и редкие для Твери имена. В феврале трем мальчикам дали имена Ян, Юрий и Филипп. А среди девчачьих редкими стали Юлия и Татьяна. Лишь две малышки в последний зимний месяц получили такие имена.