В Твери мальчиков часто называют Артемами и Максимами, а девочек – Софиями и Алисами

В Тверском ЗАГСе составили рейтинг самых популярных и редких имен новорожденных, зарегистрированных в феврале этого года.
В основном мальчиков называли Артемами, Максимами и Егорами, а девочек – Софиями, Алисами и Варварами.
В то же время были зарегистрированы и редкие для Твери имена. В феврале трем мальчикам дали имена Ян, Юрий и Филипп. А среди девчачьих редкими стали Юлия и Татьяна. Лишь две малышки в последний зимний месяц получили такие имена.
Комментарии (13)
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Whois
22.03.2017 17:51
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Mitrij
22.03.2017 19:30
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