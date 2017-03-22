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В Твери мальчиков часто называют Артемами и Максимами, а девочек – Софиями и Алисами

22 Марта 2017 16:25
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В Тверском ЗАГСе составили рейтинг самых популярных и редких имен новорожденных, зарегистрированных в феврале этого года.

В основном мальчиков называли Артемами, Максимами и Егорами, а девочек – Софиями,  Алисами и Варварами.

В то же время были зарегистрированы и редкие для Твери имена. В феврале трем мальчикам дали имена Ян, Юрий и Филипп. А среди девчачьих редкими стали Юлия и Татьяна. Лишь две малышки в последний зимний месяц получили такие имена.

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Метки: детские имена редкие детские имена популярные детские имена
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Комментарии (13)

  • Green_tea 
    В мою бытность в классе все были поголовно Владимировичи (-вны) и Викторовичи (-вны). А скоро появится поколение Никитичных и Егоровных. Ужас.
    22.03.2017 16:31
    1 | 4

  • kudimov 
    А в мое время были Виленовны, Владленовны, Космировны, Ревмарковны и пр. 
Просто я подревнее)))
    22.03.2017 16:38
    0 | 2

    • horton 
      Сергей Урюрвкосмович? )))
      22.03.2017 17:12
      0 | 1

    • Whois 
      Эт 30-е годы?
      22.03.2017 17:49
      0 | 1

  • Добрая Мышь 
    у нас  в универе в группе из 23 девочек 8 Оль было
    22.03.2017 16:42
    0 | 1

    • horton 
      У нас было четыре Оли и пять Наташ из 20-ти...
В школе в классе примерно так же...)
      22.03.2017 17:02
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    Мода на имена - она такая мода на имена))
    22.03.2017 16:51
    0 | 1

  • horton 
    Разве Юлия и Юрий редкие имена? Не соглашусь )))
    22.03.2017 17:00
    0 | 0

    • Varg 
      Сейчас- да. Лет пятнадцать назад через одну Настями называли, потом - Полинами.
      22.03.2017 17:49
      0 | 0

  • horror 
    буква Ё есть в Русском языке.
    22.03.2017 17:29
    0 | 1

  • Mitrij 
    Ну вот никакой солидарности к малым народам в именах и этой... как его... ну то, матерное которое.... А! Вспомнил! Толерантности никакой при названии детишек.
    22.03.2017 17:42
    0 | 0

  • Whois 
    Назовите девочку Фёклой, точно одна будет такая в саду/классе на работе, и среди пенсионерок на лавочке в перспективе. Индивидуальность!
    22.03.2017 17:51
    0 | 0

    • Mitrij 
      А мальчика Мегатрон смерти 3000!
      22.03.2017 19:30
      0 | 0
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